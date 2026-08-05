Trump'a bir suikast girişimi daha mı? Belindeki silahla golf sahasına kadar girdi

ABD Başkanı Donald Trump'a ait California eyaletindeki Trump National Golf Club tesisinde yaşanan güvenlik olayı, Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda 38 yaşındaki Jeanine John Taele, golf sahasına üzerinde 16 mermi bulunan bir şarjörle giriş yaptı.

Güvenlik görevlilerinin dikkatini çeken Taele'nin, tesis içerisindeki güvenlik noktalarını ve alınan önlemleri fotoğraf ve video ile kayda aldığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerinin aracında yaptığı aramada içi dolu bir tabanca ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

Soruşturmanın genişletilmesiyle Taele'nin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve yetkililerin "endişe verici ifadeler" içerdiğini belirttiği not defterleri bulundu. Savcılık, elde edilen bulguların detaylı şekilde incelendiğini açıklarken, Taele hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

GEÇMİŞ SUİKAST GİRİŞİMLERİNİ HATIRLATTI

Olay, Trump'a yönelik geçmişte yaşanan saldırıları da yeniden gündeme getirdi. Trump, başkanlık seçim kampanyası sırasında 2024 yılında Pennsylvania'da düzenlenen mitingde gerçekleştirilen suikast girişiminde kulağından yaralanmış, saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Aynı yıl Florida'daki golf sahası çevresinde de silahlı bir şüphelinin fark edilmesi üzerine olası bir saldırı girişimi engellenmişti.

California'daki son olayın bu girişimlerle doğrudan bağlantısı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, federal ve yerel güvenlik birimlerinin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi. Trump'ın güvenliğine yönelik önlemlerin ise olayın ardından yeniden gözden geçirildiği ifade edildi. (DHA)