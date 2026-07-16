Trump'a bir ayrıcalık daha! Portresi dolara basılıyor, tartışmalar büyüyor

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni 1 dolarlık hatıra parasının basımına başlandığını açıkladı. Çarşamba günü duyurulan paranın bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Hazine yetkilileri, paranın nihai tasarımının yılın başlarında üyeleri Donald Trump tarafından atanan ABD Güzel Sanatlar Komisyonu tarafından onaylandığını belirtti. Ancak kamuoyuyla paylaşılan son tasarımın, daha önce onaylanan versiyonla birebir aynı olmadığı ifade edildi. Yapılan değişiklikler arasında, paranın katı altından üretilmesi yerine altın renkli bir kaplamaya sahip olması da yer aldı.

HAZİNE BAKANI DUYURDU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatıra parasının "özgürlüğün kalıcı mirasını onurlandırmak ve vatanseverliğin kalıcı bir sembolü olmak" amacıyla hazırlandığını söyledi. Bessent, "Başkan Trump'ın yer aldığı bu para, Amerikan değerlerinin gücünü ve herkes için özgürlüğü korumaya adanmış bir ulusun vaadini kutluyor." ifadelerini kullandı.

YASALARA AYKIRI

Yeni para, yaşayan ABD başkanlarının ülke para birimlerinde yer almasını yasaklayan federal yasa nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak mevcut düzenlemeler, belirli durumlarda Hazine Bakanı'na hatıra paralarının basımı ve dolaşıma çıkarılması konusunda yetki tanıyor.

TASARIMI DİKKAT ÇEKTİ

Paranın ön yüzünde takım elbiseli ve kravatlı Donald Trump'ın ciddi ifadeli portresi bulunuyor. Üst bölümde "LIBERTY" (Özgürlük) yazısı yer alırken, alt kısımda 1776-2026 tarihleri bulunuyor. Ortada ise ABD paralarında geleneksel olarak kullanılan "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) ifadesi yer alıyor.

Arka yüzde ise ABD Büyük Mührü'nde bulunan kel kartal figürü kullanıldı. Üst kenarda "UNITED STATES OF AMERICA" yazısı bulunurken, kartalın üzerindeki şeritte Latince "E PLURIBUS UNUM" (Çokluktan birlik doğar) ifadesine yer verildi.

GEÇMİŞTE DE BENZER HAMLELER

Trump, daha önce de adını ve imajını çeşitli kurum ve projelere vermek istemesiyle gündeme gelmişti. Bunlar arasında ABD Barış Enstitüsü'nün yeniden adlandırılması, Kennedy Center sahne sanatları merkezindeki değişiklikler ve yeni savaş gemisi sınıflarına isminin verilmesi gibi girişimler bulunuyor.

Mart ayında ise Trump'ın imzasının ABD kâğıt paralarında yer alacağı açıklanmıştı. Bu karar, görevdeki bir ABD başkanının imzasının ilk kez yasal ödeme araçlarında kullanılacak olması nedeniyle tarihe geçmişti. Düzenleme kapsamında, 1861 yılından bu yana ABD banknotlarında bulunan Hazine Saymanı'nın imzası da ilk kez kaldırılacak.