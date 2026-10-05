Trump yükselen benzin fiyatları için muhalefeti suçladı

Trump, Truth Social paylaşımında benzin fiyatlarındaki artışın artık Hürmüz Boğazı kaynaklı olmadığını savundu. Trump, fiyat artışında Rus rafinerilerinin Ukrayna tarafından vurulmasını ve ABD'de Demokratların yönettiği eyaletlerde rafinerilerin kapatılmasını sorumlu tuttu. AAA verilerine göre ABD'de benzinin galonu 4,36 dolara yükseldi.

TRUMP'TAN DEMOKRATLAR VE UKRAYNA'YI HEDEF ALAN AÇIKLAMA

Trump, Truth Social paylaşımında "Benzin fiyatlarını artık Hürmüz Boğazı değil, 'Rafineriler' kelimesi yükseltiyor; Rus rafinerileri Ukrayna tarafından havaya uçuruluyor ve bizimkiler Kaliforniya gibi Mavi Eyaletlerde Demokratlar tarafından kapatılıyor." ifadelerini kullandı. Trump, bu sözlerle yüksek akaryakıt fiyatlarının sorumluluğunu Demokratlara ve Ukrayna'nın saldırılarına yükledi. Açıklama, ABD'de ara seçimlerin yaklaştığı bir dönemde geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GÜNLÜK İHRACAT YÜZDE 97 DÜŞTÜ

Trump'ın paylaşımının aksine, Hürmüz Boğazı'ndan günlük petrol ihracatı savaşın başlamasından bu yana yüzde 97 düştü. Bu düşüş, küresel petrol arzını sıkıştırdı. Trump ise boğazdan rekor sayıda varilin neredeyse günlük olarak çıktığını savundu.

ABD'DE BENZİN FİYATLARI YÜKSELİYOR: GALON 4,36 DOLAR

Günlük benzin fiyatlarını takip eden AAA'ya göre, ABD'de benzinin galonu 4,36 dolar oldu. Bu fiyat, bir ay önceki 4,14 dolardan ve ABD ile İsrail'in İran'a ilk saldırıyı düzenlediği 28 Şubat'taki 2,98 dolardan yüksek. Böylece tüketiciler için benzin fiyatları artmaya devam ediyor.