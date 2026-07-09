Trump "Uzaklaştırma kararı gerekli" demişti! Meloni sessizliğini bu sözlerle bozdu

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basının karşısına çıkan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile son dönemde yaşadığı gerilimden İran'daki çatışmalara, Avrupa'nın savunma politikalarından Türkiye ile iş birliğine kadar birçok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, İtalya'nın İran'a yönelik askeri operasyonlarda üslerini kullandırmamasına ilişkin eleştirileri hatırlatılan Meloni, ülkesinin dış politika çizgisinin başından beri değişmediğini söyledi. İsim vermeden Trump'a göndermede bulunan Meloni, "Bir gün bir karar alıp ertesi gün başka bir karar almıyoruz. İran'daki çatışmanın başlangıcından beri çok net bir çizgimiz vardı. Ciddi devletler gibi taahhütlerimize uyuyoruz. İran'a yönelik saldırılara katılmayacağımızı söyledik ve saldırılara katılmadık." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaş sürecinde Roma ile Washington arasında görüş ayrılıkları yaşanmış, G7 Zirvesi'nde Trump'ın Meloni hakkında kullandığı "Fotoğraf için yalvardı" ifadeleri iki lider arasındaki gerilimi artırmıştı. Ankara Zirvesi öncesinde Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" mesajı da Meloni'ye soruldu.

Bu tartışmayı yeniden açmak istemediğini belirten Meloni, Trump'la ilişkilerine yaptığı siyasi yatırım nedeniyle pişman olup olmadığı sorusuna ise net yanıt verdi: "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Siyasi yatırımı, Batı'nın birliğine olan inancımla yaptım. Bu, Trump'ın göreve gelmesiyle benimsediğim bir strateji değil; tüm muhataplarıma karşı izlediğim bir yaklaşımdır. Trump'la göç ve 'woke' kültürü gibi konularda ortak noktalarımız var. Olaylar gördüğümüz şekilde gelişiyor ama ben fikrimi değiştirmiyorum."

"AVRUPA KENDİ GÜVENLİĞİNİ KENDİSİ SAĞLAMALI"

NATO'nun mevcut güvenlik ortamında daha güçlü bir yapıya dönüşmesi gerektiğini söyleyen Meloni, İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,8'ini savunma ve güvenlik harcamalarına ayırdığını belirtti. Bu alandaki yükümlülüklerini sürdürülebilir biçimde yerine getireceklerini vurgulayan Meloni, "Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi. Bu, birilerine iyilik yapmak için değil, hiç kimseye bağımlı olmamak içindir. Dolayısıyla bu, bir egemenlik meselesidir." dedi.

Meloni ayrıca, ABD'nin Avrupa'daki askerlerini çekmesine ilişkin İtalya'ya ulaşmış resmi bir bildirim bulunmadığını söyledi.

"UMUDUMU KAYBETMEDİM"

Ortadoğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Meloni, son saatlerde bölgeden gelen haberlerin kaygı verici olduğunu belirterek çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

İran konusunda diplomasi kapısının kapanmadığını vurgulayan Meloni, "İran'da müzakere ihtimaline dair umudumu kaybetmiş değilim. Bugüne kadar askeri seçeneğin somut sonuçlar getirmediğine inanıyorum. Müzakereler üzerinde ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve İtalya bu doğrultuda çaba göstermeye devam edecektir." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğinin korunmasının önemine de işaret eden Meloni, parlamentoda gerekli adımları atarak bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.