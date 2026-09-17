Trump: Umarım İran’la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin anlaşma yapmak amacıyla ABD ile doğrudan temasa geçtiğini öne sürerek, “Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz” dedi. Trump, Tahran’ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran yönetiminin anlaşma yapmak amacıyla ABD ile “doğrudan” temas kurduğunu belirten Trump, Tahran’ın bir anlaşmaya varmak istediğini ifade etti.

ABD’nin İran’la yürüttüğü savaşın hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Trump, “Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz” yanıtını verdi.

“İRAN BİR ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYOR”

Trump, “İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

İran’dan gelen mesajların doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi iletildiğinin sorulması üzerine ise Trump, “doğrudan haber aldığını” söyledi.