Trump son anda taslağı değiştirmişti: İran'dan ABD'ye müzakere resti

İran ve ABD arasında ateşkesle birlikte devam eden müzakerelerde anlaşmanın yakın olduğu konuşulurken ABD Başkanı Trump'tan taslakta değişiklik çıkışı gelmesinin ardından İran tepki gösterdi. Tahran taslakta kendi değişikliklerini yapacak.

İran'ın, ABD ile imzalanma ihtimali bulunan mutabakat zaptı metnine kendi değişikliklerini uygulayacağı bildirildi. İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişi devam ederken, ABD'nin metinde yaptığı değişikliklerin İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

İRAN DA DEĞİŞTİRECEK

İran yarı resmi devlet medyası Tasnim Haber Ajansı'nın konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran, Tahran ve Washington arasındaki olası mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacak.

ABD-İRAN MESAJ ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR

Haberde ayrıca, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiği belirtildi. ABD'nin olası mutabakat zaptında yaptığı değişikliklerin, İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

İRAN KENDİ DEĞİŞİKLİKLERİNİ UYGULAYACAK

Tasnim'in aktardığına göre, Tahran yönetimi anlaşma taslağına kendi yeni değişikliklerini eklemeye çalışacak. ABD'de ise Başkan Donald Trump'ın önerilen metne kendi değişikliklerini getirdiği ve bunların kendisi için kabul edilebilir versiyonu fiilen sertleştirdiği yönünde haberler bulunuyor. Ancak İran tarafı, ABD'nin bu değişikliklerini henüz onaylamış değil.

