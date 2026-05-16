Trump Şi'nin gölgesinde mi kaldı? Dünyanın konuştuğu o fotoğraf kapağa taşındı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti, uluslararası basında beklenenden çok daha büyük bir yankı uyandırdı. 8,5 yıl aradan sonra gerçekleşen bu temas, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşırken, sahnede görünen görüntüler kadar görünmeyen güç dengeleri de tartışma konusu oldu.

TIME, son kapağında Trump ile Çin lideri Şi Cinping’in el sıkıştığı kareyi kullanarak “Kavuşma” ifadesine yer verdi. Dergi, bu buluşmayı yalnızca diplomatik bir yeniden temas olarak değil, aynı zamanda küresel güç merkezinin yön değiştirdiğine dair güçlü bir işaret olarak yorumladı.

LİDERLER ARASINDAKİ DENGE DİKKAT ÇEKTİ

Analize göre Trump’ın Pekin’e inişi görkemli bir atmosferde gerçekleşti; ancak sahadaki atmosfer, beklentilerin aksine ABD Başkanı’nın daha temkinli ve geri planda kaldığı bir tablo ortaya koydu. Yerel karşılama törenleri ve teknoloji dünyasından isimlerin eşlik ettiği görüntüler öne çıksa da, asıl dikkat çeken unsur liderler arasındaki dengeydi.

Ziyaret boyunca özellikle Donald Trump’ın kamuoyu önündeki sessizliği dikkat çekti. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarda da Trump’ın sosyal medya üzerinden güçlü mesajlar vermekten kaçındığı, hatta bazı kritik sorulara yanıt vermediği aktarıldı.

DİPLOMATİK ZİYARETTEN FAZLASI

En çok konuşulan anlardan biri ise, iki liderin tarihi Cennet Tapınağı önünde kameralar karşısına çıktığı sahne oldu. Gazetecilerin Tayvan meselesine dair sorularına rağmen Trump’ın net bir açıklama yapmaktan kaçınması ve kısa bir şekilde “Çin çok güzel” ifadesini kullanması, uluslararası basında geniş yankı buldu.

Haberde ayrıca, ABD iç siyasetinde de yankı bulan ziyaretin, Washington’ın küresel rolüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdiği yorumuna yer verildi. Özellikle “gücün doğuya kaydığı” yönündeki değerlendirmeler, ziyaretin sadece diplomatik değil, jeopolitik bir mesaj taşıdığı görüşünü güçlendirdi.

Sonuç olarak Pekin buluşması, iki liderin el sıkıştığı bir fotoğraftan çok daha fazlası olarak görülüyor: Küresel düzenin yönüne dair yeni soruların sorulduğu bir dönemin başlangıcı.