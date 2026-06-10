Trump saldırı emrini verdi Ortadoğu karıştı: ABD İran'ı Tahran Körfez'i bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

ABC News kanalına konuşan Trump: "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz" dedi.