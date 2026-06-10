Trump saldırı emrini verdi Ortadoğu karıştı: ABD İran'ı Tahran Körfez'i bombaladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran’ın birçok şehrine ağır bombardıman başlatıldığını açıkladı. İran'da Körfez'deki ABD üslerini hedef alarak misilleme yapıyor.
İran’ın Sirik kenti, Mübarek Dağı, Cask şehri ve Keşm Adası’nda peş peşe patlama sesleri duyulurken, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hava savunma sistemleri de hedef alındı. İran, saldırılara en ağır şekilde yanıt vereceğini duyurarak ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları başlattı.
İşte yaşanan son gelişmeler...
ABD: SALDIRILARI TAMAMLADIK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak ve Başkomutanın (Donald Trump) talimatı doğrultusunda, 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı" ifadelerine yer verildi.
İRAN ABD'YE 4 BÖLGEDE BİRDEN SALDIRDI
Bahreyn ve Kuveyt, hava sahalarına yönelik düşman unsurlara karşı savunma sistemlerini aktif hale getirdiklerini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları, eş zamanlı olarak yaptığı açıklamada, Ürdün'de bulunan Amerikan El-Azrak üssüne uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. Devrim Muhafızları, saldırıda dört farklı bölgeyi hedef aldıklarını belirtirken, vurulan noktalar arasında F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangarlar ve komuta merkezlerinin de yer aldığını belirtti.
İRAN ABD ÜSLERİNİ HEDEFLEDİ
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını bildirdi.
Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun, helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı ABD üsleri, güçlü saldırılarla hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İRAN ABD DRONUNU DÜŞÜRDÜ
ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ'
İran, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden hava muharebeleri sırasında, Fars Körfezi'nin kuzeyinden muharebeye müdahale etmeye çalışan bir MQ-9 insansız hava aracı, Buşehr'in Cem şehri semalarında vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.
BAHREYN'DE İRAN SALDIRISI ALARMI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldıklarını duyurdu.
Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi.
ARAKÇİ'DEN MİSİLLEME VAADİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti.
Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
"Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak.
TRUMP: ŞU ANDA KARŞILIK VERİYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini kaydetti.
ABC News kanalına konuşan Trump: "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz" dedi.