Trump protestocuya sinirlendi, salon karıştı! " Onu anneciğine götürün"

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı etkinlikte kendisini protesto eden bir kişiye yönelik sert çıkışıyla yeniden gündeme geldi.

Konuşması sırasında salondan yükselen protesto seslerine sinirlenen Trump, protestocuya dönerek “Evine annene git. Anneciğine git” ifadelerini kullandı. Trump’ın daha sonra güvenlik görevlilerine seslenerek “Onu evine, anneciğine götürün. Yoksa başı belaya girecek” dediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan gerilim salonda kısa süreli hareketliliğe neden olurken, destekçileri Trump’a alkışlarla destek verdi. Protestocu ise güvenlik görevlileri tarafından alandan çıkarıldı.

Trump’ın sert çıkışı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Çoğu kullanıcı kullanılan ifadelerin bir ABD başkanına yakışmadığını savunarak, Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

O anlara ait görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, olay ABD siyasetindeki kutuplaşma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.