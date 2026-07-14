Trump operasyonu Kongre'ye resmen bildirdi: Bu gece İran'ı çok sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı "bu gece ve yarın çok sert vuracaklarını" belirterek, mutabakat zaptının bir test olduğunu ve İran'ın bu anlaşmaya uymadığını öne sürdü. ABD Başkanı aynı zamanda İran'a yönelik yeni harekâtı resmen ABD Kongresi'ne bildirdi.

TRUMP: MUTABAKAT ZAPTI BİR TESTTİ, İRAN UYMADI

Trump, İran ile yapılan mutabakat zaptının bir test niteliği taşıdığını ve Tahran yönetiminin bu testi geçemediğini ifade etti. ABD Başkanı, "Onlara bir şans verdik, ancak anlaşmaya uymadılar" diyerek, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğinin sinyalini verdi.

NETANYAHU AÇIKLAMASI

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok iyi" geçindiğini ancak zaman zaman aynı fikirde olmadıklarını ve bunu Netanyahu'ya "açıkça ilettiğini" söyledi. İki lider arasındaki ilişkinin stratejik önemine dikkat çeken Trump, anlaşmazlıkların "doğal olduğunu" vurguladı.

PİKAKS DAĞI HEDEF OLABİLİR

Natanz'ın güneyindeki Pikaks Dağı'na yönelik bir soruya Trump, "Gelişmiş gözetleme yeteneklerine sahibiz. Pikaks olası bir hedef, büyük bir saldırı için girişte olası bir hedef. Bunu görebilirsiniz" yanıtını verdi. Bu açıklama, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yakın bölgeleri hedef alabileceğine işaret etti.