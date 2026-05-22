Trump oğlunun düğününe gitmeyebilir! Gerekçesi olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., bu hafta sonu Bahamalar’da Amerikan sosyetesinin tanınan isimlerinden Bettina Anderson ile dünyaevine giriyor. Ancak düğün öncesi ortaya çıkan detay, ABD kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, çiftin organize ettiği düğün son derece sınırlı katılımla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 50 kişilik davetli listesinin yalnızca aile üyeleri ve çiftin en yakın dostlarından oluşacağı belirtilirken, düğüne katılması beklenmeyen en dikkat çekici isim ise Donald Trump oldu.

"GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM"

CNN’e konuşan ve organizasyon hazırlıklarından haberdar olduğu belirtilen kaynaklar, törenin özellikle gözlerden uzak tutulmak istendiğini aktardı. Kaynaklardan biri, Trump’ın uzun süredir davete katılmasının beklenmediğini ve bunun temel nedeninin çiftin tamamen özel bir organizasyon planlaması olduğunu söyledi.

Trump ise Oval Ofis’te gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada düğüne gidip gitmeyeceği konusunda net konuşmadı. ABD Başkanı, “Şu an benim için doğru bir zaman değil. İran ve diğer meseleler var. Gitmemi isterdi ama bu çok küçük ve özel bir organizasyon olacak. Gitmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Ancak Trump’ın bu açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı. Eleştirmenler, Trump’ın son dönemde Miami’de düzenlenen bir kafes dövüşü etkinliğine ve Florida’daki golf organizasyonlarına katıldığını hatırlatarak düğün konusundaki gerekçesini sorguladı.

Trump ise kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık, “Bu ne yapsam da eleştirileceğim bir konu. Katılsam da eleştirilirim, katılmasam da… Özellikle sahte haber medyası tarafından” dedi.