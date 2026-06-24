Trump Netanyahu'ya bağırmış! Amerikalı muhabir telefon kavgasını ifşa etti

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Gazze’de ateşkese giden süreçten hemen önce yapılan kritik telefon görüşmesine dair çarpıcı iddialar gündeme geldi.

GAZZE KRİZİ

İsrail basınında yer alan ve The New York Times muhabirleri Maggie Haberman ile Jonathan Swan’ın kaleme aldığı kitaba dayandırılan bilgilere göre, Trump’ın görüşme sırasında Netanyahu’ya oldukça sert ifadeler kullandığı ve sesini yükselttiği belirtildi.

Kitapta yer alan iddiaya göre Trump, görüşmede Netanyahu'ya “Tüm Yahudiler senden bıktı Bibi. Bütün Yahudiler senden bıktı. Bu görüşmedeki iki Yahudi Kushner ve Witkoff bile senden bıktı!” ifadeleriyle bağırdı.

Trump’ın ayrıca Gazze’ye ilişkin hazırlanan 20 maddelik planın kabul edilmesi gerektiğini net bir dille ifade ettiği aktarıldı.

DOHA SALDIRISI KIRILMA NOKTASI OLDU

Sürece dair bir başka kritik detay ise İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırının Washington’da büyük bir rahatsızlık yarattığı oldu. Saldırının ardından Beyaz Saray içinde güven krizinin derinleştiği, Trump ekibinin Tel Aviv’e karşı daha sert bir tutum aldığı öne sürüldü.

ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner, İsrail tarafının sürece dair tutumundan rahatsızlık duyduklarını Beyaz Saray’a iletirken, “Dermer bize yalan söyledi” ifadelerinin de kulislerde yankılandığı aktarıldı.

Kitaba göre, Doha saldırısı sonrası yaşanan gerilim, Washington’ın Netanyahu’ya baskıyı artırması için bir dönüm noktası oldu. Bu süreçte ateşkes planının hız kazandığı ve Katar’ın da metin üzerinde aktif rol oynadığı iddia edildi. New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yürütülen temaslarda Katar Başbakanı’nın taslak metne doğrudan müdahil olduğu da ileri sürüldü.

"HERKES SENDEN NEFRET EDİYOR"

Trump’ın Netanyahu ile yaptığı ikinci kritik görüşmede ise tansiyonun daha da yükseldiği belirtildi. Görüşmede Trump’ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail’in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma.”

Netanyahu’nun baskı altında anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı, iki liderin kısa süre sonra kamuoyu önünde birlik mesajı verdiği de kitapta yer alan iddialar arasında.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren Gazze ateşkesinin ilk aşamasında esir takası, insani yardım koridorlarının genişletilmesi ve İsrail ordusunun kısmi çekilmesi gibi adımlar devreye alınmıştı. Ancak İsrail’in yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği ve sahada çatışmaları sürdürdüğü biliniyor.