Trump müzakereler için frene bastı! "Hata lüksümüz yok"

ABD Başkanı Donald Trump, devam eden uluslararası müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada sürecin “düzenli ve yapıcı” ilerlediğini belirterek anlaşma sağlanmadan önce acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası müzakere sürecine dair yaptığı son değerlendirmede dikkat çeken mesajlar verdi. Görüşmelerin şu ana kadar “istikrarlı ve yapıcı” bir çizgide ilerlediğini belirten Trump, sürecin hızlandırılması yönünde bir baskı kurulmaması gerektiğini söyledi.

Trump, temsilcilerine açık bir talimat verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve zaman bizden yana olduğu için temsilcilerime bir anlaşmaya varmak için acele etmemelerini bildirdim. Abluka, bir anlaşmaya varılana, bu anlaşma onaylanana ve imzalanana kadar tam yetki ve etkiyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Her iki taraf da acele etmemeli ve bunu doğru şekilde yapmalıdır. Hata lüksü yoktur!"

WASHINGTON'DAN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Trump, olası bir anlaşmanın ancak tüm tarafların mutabakatı sağlandıktan sonra imzalanması gerektiğini belirtti. Bu süreçte “hata yapma lüksünün olmadığı” uyarısında bulunan Trump’ın sözleri, diplomatik kulislerde dikkatle takip edildi.

Trump’ın açıklamaları, müzakere sürecinde Washington’un daha temkinli ve kontrollü bir stratejiye geçtiği yorumlarına neden olurken, sürecin nasıl ilerleyeceği uluslararası kamuoyunda merak konusu oldu.

