Trump 'misilleme yapmamalarını isteyeceğim' demişti: Netanyahu ile görüşmesi tamamlandı

İran'ın, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak füze fırlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmeye ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Trump saldırının ardından İran'ı müzakere masasına çağırmış ve İsrail'in İran'a saldırmamasını isteyeceğini söylemişti.

NETANYAHU VE TRUMP TELEFONDA

Görüşme, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından gerçekleşti. İsrail basını, iki liderin telefonda neyi görüştüğüne dair bilgi paylaşmazken, gelişme bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi.

BEYRUT'A SALDIRI VE İRAN'IN FÜZE YANITI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine bir hava saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer, İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini duyurmuştu. İran, bu açıklamanın ardından harekete geçti.

FÜZELER İSRAİL'İ VURDU

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte hava saldırı sirenleri çaldı. İsrail medyası, İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığını bildirdi. Füzelerin isabet ettiği bölgelerde hasar oluşup oluşmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, taraflar arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

(AA)