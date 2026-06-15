Trump kafes dövüşü izlerken De Niro küfürleri peş peşe sıraladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın 80’inci yaş günü kutlamaları, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen sıra dışı bir etkinlikle dikkat çekti. Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonlarından UFC’nin özel gösterisine ev sahipliği yapan Beyaz Saray, tarihinde ilk kez profesyonel kafes dövüşü etkinliğine sahne oldu.

Ancak kutlamalar sürerken ülkenin farklı noktalarında Trump yönetimine karşı düzenlenen protestolar da gündemin diğer önemli başlığı oldu. “No Kings” (Krallara Hayır) adıyla organize edilen etkinliklerde binlerce kişi bir araya gelerek yönetimin politikalarına tepki gösterdi.

SANAT DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTU

Trump’ın doğum günü kutlaması ile aynı güne denk gelen protestoların merkezlerinden biri New York oldu. Kentteki tarihi Town Hall salonunda düzenlenen “Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment” adlı etkinlikte sanat ve sinema dünyasının tanınmış isimleri sahne aldı.

Yaklaşık 90 dakika süren programa şarkıcılar Rufus Wainwright, Bette Midler ve Patti Smith’in yanı sıra oyuncular Julia Roberts, Lily Gladstone, Jane Fonda ve Robert De Niro katıldı.

DE NIRO'DAN SERT MESAJLAR

Sahneye çıkan Robert De Niro, konuşmasının büyük bölümünü ifade özgürlüğü ve ülkenin siyasi atmosferine ayırdı.

"Hoşuma gitmeyen konuşmaların bile yapılmasından yanayım. Çünkü ifade özgürlüğü herkes içindir. Ben de hoşuma gitmeyen bir şey duyduğumda kendi ifade özgürlüğümü kullanarak yanıt veririm" diyen De Niro, daha sonra Trump’ın bazı açıklamalarını hedef aldı.

Ünlü oyuncu, ABD Başkanı’nın ekonomi ve enflasyona ilişkin sözlerine atıfta bulunarak salondaki kalabalığa defalarca "Kapa o s**tiğimin çenesini" ifadeleriyle küfürlü slogan attırdı. De Niro’nun kullandığı ifade, oyuncunun 1988 yapımı "Midnight Run" filmindeki unutulmaz sahnelerden birine gönderme olarak yorumlandı.

"ÜLKEMİ GERİ İSTİYORUM"

Konuşmasının ilerleyen bölümünde ülkenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan De Niro, oldukça sert ifadeler kullandı.

"Binlerce masumun öldüğü savaşları, milyonlarca insanın acı çekmesine neden olan politikaları destekleyen bir ülkeyi sevemem" diyen oyuncu, sağlık sisteminden göç politikalarına kadar birçok konuda yönetime eleştiriler yöneltti.

De Niro sözlerini, "Ülkemi yeniden sevmek istiyorum. Ülkemi geri istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.

PROTESTOLARIN ODAĞINDA ÖZGÜRLÜK VURGUSU

“No Kings” organizatörleri ise yaptıkları açıklamada etkinliklerin temel amacının ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Organizatörler; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkının korunması gerektiğini savunurken, bu hakların Trump’ın ikinci başkanlık döneminde baskı altında olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin kuruluşunun 250’nci yılına yaklaşırken ülkenin geleceğine ilişkin kritik bir tercih sürecinden geçtiği vurgulandı.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT GECİKMEDİ

Trump yönetimi ise protestolara sert karşılık verdi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abigail Jackson, gösterileri küçümseyerek bu etkinliklerin yalnızca onları takip etmek için ücret alan gazetecilerin ilgisini çektiğini savundu.

Jackson, protestoları "Trump delilik terapisi seansları" olarak nitelendirirken, Beyaz Saray’daki UFC organizasyonu ve ülke genelindeki gösteriler ABD’de siyasi kutuplaşmanın yeni bir örneği olarak yorumlandı.