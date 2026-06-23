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Trump istifa eden Starmer'ı topa tuttu! "Resmen batırdınız"

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı sert ifadelerle eleştirirken, iki isim arasında geçtiği iddia edilen diyalogları da kamuoyuyla paylaştı.

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Trump istifa eden Starmer'ı topa tuttu! "Resmen batırdınız"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreni sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İngiltere siyasetinde yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Trump, görevinden ayrılan eski Başbakan Keir Starmer için “iyi bir insan” ve “bir bakıma arkadaşım” ifadelerini kullanırken, eleştirilerini özellikle enerji ve göç politikaları üzerine yoğunlaştırdı.

"WINSTON CHURCHILL DEĞİL"

Trump istifa eden Starmer'ı topa tuttu! "Resmen batırdınız" - Resim : 2

Trump’ın eleştirilerinin odağında askeri iş birliği ve uluslararası krizlerdeki tutumlar vardı. NATO ülkelerinin bazı operasyonlarda ABD’ye destek vermediğini öne süren Trump, Starmer’la arasında geçtiğini iddia ettiği konuşmayı da aktardı:

"Starmer 'hayır' demekten daha beterini yaptı. Size şunu söyleyebilirim, o bir Winston Churchill değil. Bana 'Siz kazanır kazanmaz orada olacağız' dedi. Ben de ona 'Biz kazandıktan sonra zaten size ihtiyacımız yok' dedim."

ENERJİ STRATEJİLERİ DE HEDEFTE

Trump, İngiltere’nin enerji stratejisini de hedef alarak Kuzey Denizi petrol rezervlerine rağmen üretimin kısıtlandığını savundu. Rüzgar enerjisine dayalı politikaları eleştiren Trump "Her yerde rüzgar türbinleriniz var. Bu esnada Kuzey Denizi petrolünüz var ama kimsenin sondaj yapmasına izin vermiyorlar. Ona enerji konusunu gerçekten batırdığını söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu sözleri, ABD-İngiltere ilişkilerinde liderler arasındaki söylem farklarını yeniden gündeme taşırken, siyasi kulislerde de geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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