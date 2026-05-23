Trump: İran'la anlaşmaya yaklaştık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington ve Tahran yönetimleri arasında büyük ölçüde uzlaşıldığı belirtilen taslak anlaşmayı ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, liderlerin görüşmesinde ana gündem maddesini İran ile duyurulması olası yeni taslak anlaşma oluşturacak. Haberde, Washington ve Tahran yönetimlerinin, devam eden savaşın tamamen sona erdirilmesi amacıyla 60 gün boyunca yürütülecek yeni bir müzakere sürecini başlatacak mutabakat zaptı imzalamasının beklendiği kaydedildi.

İSRAİL'DE ACİL TOPLANTI

Taslak anlaşma haberlerinin ardından İsrail cephesinde de hareketlilik yaşanıyor. Netanyahu'nun, ABD ile İran arasındaki müzakerelerdeki son durumu değerlendirmek üzere bu akşam koalisyon ortakları ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştireceği aktarıldı.

TARAFLARDAN ANLAŞMA MESAJLARI

Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakere sürecine ilişkin hem ABD hem de İran kanadından açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" belirterek müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi ise, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)