Trump İran'a yine saldırı planlıyor: Beyaz Saray'da görüşüldü

ABD merkezli haber sitesi Axios'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Durum Odası’nda İran’a yönelik ek saldırıları görüştüğü bir toplantı düzenledi. Trump’ın, müzakerelerde İran’ın tutumunu değiştirmesi için baskı oluşturmayı hedefleyen geniş çaplı ancak kısa süreli bir operasyon seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

TRUMP’TAN İRAN’A BASKI OPERASYONU SEÇENEĞİ

Haberde, Trump’ın değerlendirdiği seçenekler arasında, müzakerelerde İran’ın pozisyonunu değiştirmesi için baskı oluşturmayı amaçlayan geniş çaplı ancak kısa süreli bir operasyonun bulunduğu belirtildi. Kararın kesinleşmediği ve henüz nihai bir plan olmadığı ifade edildi.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Genelkurmay Başkanı Dan Cain, Özel Temsilci Steve Witkoff ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.