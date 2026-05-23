Trump: İran ile anlaşma da saldırı da masada

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde hem diplomatik anlaşma hem de askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Axios’un haberine göre Trump, gazeteci Barak Ravid’e yaptığı açıklamada, İran’la “iyi” bir anlaşmaya varılması ile saldırıların yeniden başlaması ihtimalini “yüzde 50’ye 50” olarak değerlendirdi.

Trump, gün içinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerle bir toplantı gerçekleştireceğini belirtti.

"ONLARI HİÇ VURULMADIKLARI KADAR SERT VURABİLİRİM"

ABD Başkanı, “Bence iki şeyden biri olacak: Ya onları daha önce hiç vurulmadıkları kadar sert vuracağım ya da iyi bir anlaşma imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, bazı çevrelerin anlaşmayı tercih ettiğini, bazılarının ise çatışmaların yeniden başlamasını istediğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun olası bir anlaşmadan endişe duyduğu yönündeki iddiaları ise reddetti.

TÜRKİYE DAHİL 6 ÜLKE BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Reuters ve Axios’un haberlerinde ise Trump’ın bugün Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Pakistan liderleriyle telefon görüşmeleri yapmasının beklendiği belirtildi.

Görüşmelerin, bölgede olası bir ateşkes anlaşmasına yönelik diplomatik girişimlerin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşeceği ifade edildi. Bölge ülkelerinin, müzakerelerin sürdürülmesi ve çatışmaların yeniden geniş çaplı bir krize dönüşmesinin önlenmesi için temaslarını artırdığı kaydedildi.