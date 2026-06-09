Trump İran anlaşması için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.

“ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA İÇİNDE TAM ZAFER İLAN EDECEĞİZ”

Trump, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız.”

ABD Başkanı, süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceğini belirterek, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.

İSRAİL VE İRAN'A ÇATIŞMAYI DURDURMA ÇAĞRISI

Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin daha önce Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, tarafları “derhal” çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.