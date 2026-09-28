Trump ile Şi el sıkıştı, Çin 'barış elçilerini' ABD'ye gönderdi

Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde bu kez diplomatik mesajların adresi Washington değil, Atlanta oldu. Pekin'in 10 yıllığına ABD'ye gönderdiği iki dev panda, özel uçakla Atlanta'ya ulaştı. 2020 doğumlu Ping Ping ve Fu Şuang, yaklaşık bir aylık karantina sürecinin ardından ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

10 YIL ABD'DE KALACAKLAR

Sichuan eyaletindeki Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde dünyaya gelen erkek Ping Ping ile dişi Fu Şuang, 27 Eylül'de Chengdu'dan Atlanta'ya doğru yola çıktı. Pandaları taşıyan özel olarak tahsis edilmiş Boeing 777, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

İki panda, Zoo Atlanta ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasında imzalanan yeni uluslararası işbirliği anlaşması kapsamında ABD'de bulunacak. Anlaşma, iki ülke arasındaki koruma ve araştırma çalışmalarını da kapsarken, pandaların Atlanta'daki yeni yuvalarında 10 yıl kalmasını öngörüyor.

1 AY KARANTİNADA KALACAKLAR

Ancak Atlanta sakinleri Ping Ping ve Fu Şuang'ı hemen göremeyecek. Pandalar, hayvanat bahçesinin yeni dev panda kompleksindeki biyogüvenlik alanında yaklaşık bir ay karantinada tutulacak. Hayvanat bahçesi, ziyaretçilerin pandaları ne zaman görebileceğine ilişkin tarihin daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Şİ BİRKAÇ GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU

Pandaların Atlanta'ya gönderileceğini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 24 Eylül'de Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamıştı. Şi, iki pandanın birkaç gün içinde Atlanta'daki yeni yuvalarına ulaşacağını söylemiş ve gelişmeyi "Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun" bir örneği olarak nitelendirmişti.

Şi ayrıca dev pandaları Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde "dostluk elçileri" olarak tanımlamıştı. Pandaların gönderilmesi, iki ülke liderlerinin Washington'daki zirvesinin hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle diplomatik açıdan da sembolik bir gelişme olarak değerlendirildi.

ABD'DE YALNIZCA ÜÇ HAYVANAT BAHÇESİNDE PANDA OLACAK

Ping Ping ve Fu Şuang'ın gelişiyle Atlanta, ABD'de dev pandalara ev sahipliği yapan üç hayvanat bahçesinden biri oldu. Diğer iki adres ise San Diego Hayvanat Bahçesi ile Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi.

Atlanta'nın Çin'den panda ağırlama geçmişi ise yeni değil. Hayvanat bahçesinin önceki anlaşması 1999'da başlamış ve 2024'te sona ermişti. Bu dönemde Lun Lun ve Yang Yang adlı pandaların da aralarında bulunduğu hayvanlar Atlanta'da yaşamış, çiftin 2006-2016 yılları arasında yedi yavrusu dünyaya gelmişti. Son pandalar 2024'te Çin'e gönderilmişti.

ÇİN'İN DİPLOMATİK ARACI

Ping Ping ve Fu Şuang'ın ABD'ye gönderilmesi, Çin'in uzun yıllardır sürdürdüğü "panda diplomasisi" uygulamasının yeni halkası oldu.

Çin, dev pandaları onlarca yıldır başka ülkelere kiralayarak hem koruma çalışmalarını yürütüyor hem de bu hayvanların dünya çapındaki popülaritesinden diplomatik ilişkilerde yararlanıyor. Pekin, farklı ülkelerle yaptığı panda anlaşmalarını dostluk ve işbirliği mesajının bir parçası olarak sunuyor.

Çin ile ABD arasındaki panda diplomasisinin geçmişi ise 1972'ye uzanıyor. ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyareti döneminde başlayan panda alışverişi, sonraki yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin sembollerinden biri haline geldi. Ancak Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin son yıllarda giderek gerilmesiyle panda işbirliği de sekteye uğramıştı. Atlanta'ya yeni pandaların gönderilmesi, bu uzun diplomatik geleneğin yeniden canlandığını gösteren dikkat çekici adımlardan biri oldu.