Trump ile Şi Cinping soluğu Cennet Tapınağı'nda aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de gerçekleştirdikleri kritik ikili görüşmenin ardından Çin’in en önemli tarihi ve turistik yapılarından biri olan Cennet Tapınağı’nı ziyaret etti.

1420 yılında Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Çin imparatorlarının gökyüzüne dua ettiği kutsal alan olarak bilinen dev kompleks, özellikle üç katlı mavi çatısıyla dikkat çeken “İyi Hasatlar İçin Dua Salonu” ile tanınıyor. Trump, burayı ziyaret eden ilk görevdeki ABD başkanı olarak 1975 yılında tapınağı gezen eski Başkan Gerald Ford’dan sonra tarihe geçti.

TAYVAN SORULARI YANITSIZ KALDI

İki lider, tarihi yapının merdivenlerinde kısa süreliğine basın mensuplarına poz verdi. Trump ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Harika. Harika bir yer, inanılmaz. Çin çok güzel” ifadelerini kullandı.

Ancak görüşmenin en kritik başlıklarından biri olan Tayvan konusu gündemden düşmedi. Çin tarafı, liderler arasındaki görüşmede Tayvan meselesinin ele alındığını açıklarken, Trump kendisine yöneltilen “Tayvan konuşuldu mu?” sorularını yanıtsız bıraktı.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE GERİLİM

Ziyaret sırasında dikkat çeken bir başka gelişme ise Amerikan basın heyeti ile Çinli güvenlik görevlileri arasında yaşanan gerilim oldu. Görgü tanıklarına göre Çinli güvenlik güçleri, ABD basın havuzunun tapınaktan ayrılmasını bir süre engellemeye çalıştı. Durum kısa süreli gerginliğe dönüşürken, Amerikan hükümet görevlilerinin gazetecilerin bölgeden çıkmasına yönelik ısrarcı müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Trump ve Şi, ziyaretin ardından Cennet Tapınağı’ndan ayrıldı. ABD Başkanı’nın önce oteline dönmesi, ardından ise onuruna düzenlenecek resmi devlet yemeği için yeniden Büyük Halk Salonu’na geçmesi bekleniyor.