Trump ile Mamdani arasında şaşırtan yakınlık: Bu kez övgüler havada uçuştu

ABD Başkanı Donald Trump ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki şaşırtıcı yakınlık devam ediyor. Bir dönem birbirlerine yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelen iki isim, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bu kez Mamdani'nin resmi konutu Gracie Mansion'da bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme, ikilinin üçüncü yüz yüze buluşması oldu. Mamdani, geçen yıl belediye başkanlığı seçiminin ardından ilk kez Oval Ofis'te Trump'la görüşmüş, ardından şubat ayında Washington'a giderek Queens'teki büyük ölçekli konut projesini ABD Başkanı'na sunmuştu.

SOSYAL KONUT PROJESİ MASADA

Bu kez görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri, Queens'teki Sunnyside Yard bölgesine yapılması planlanan proje oldu. Mamdani'nin planı, demiryolu sahasının üzerine yaklaşık 12 bin uygun fiyatlı konut inşa edilmesini ve yeni bir mahallenin oluşturulmasını öngörüyor. Projenin yaklaşık 30 bin istihdam yaratması hedefleniyor.

Mamdani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Trump ile konut projesine ilişkin görüşmelerin yeni bir aşamaya taşınması konusunda anlaştıklarını belirtti. Buna göre New York Belediye Başkanlığı'nın konut ve operasyon ekipleri ile Beyaz Saray ekibi arasında yeni görüşmeler yapılacak.

Trump da Sunnyside Yard projesinin federal hükümet açısından önemli bir iş olduğunu söyledi. Projenin hayata geçirilmesi için çok sayıda federal onay ve muhtemelen federal kaynak gerektiğini belirten Trump, bölgenin yıllardır geliştirilmek istendiğini ifade etti. Ancak Trump'ın açıklamaları henüz federal finansman sözü verildiği anlamına gelmedi.

GÖÇMEN GÜVENLİĞİ DE GÜNDEME TAŞINDI

Görüşmede göçmenlerin güvenliği de gündeme geldi. Mamdani, özellikle New York'taki Haitili göçmenlerin durumuna ilişkin görüşlerini Trump'a aktardığını ve göçmen New Yorkluların güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladığını söyledi. Geçici Koruma Statüsü (TPS) de görüşülen konular arasında yer aldı.

TRUMP'TAN MAMDANİ'YE ŞAŞIRTICI ÖVGÜ

Trump ise görüşme sonrasında Mamdani'ye yönelik olumlu ifadeler kullandı. Gracie Mansion'ın bahçesinde gazetecilere konuşan Trump, belediye başkanının "harika bir belediye başkanı" olmasını umduğunu söyledi.

Trump'ın sözleri şöyleydi:

"Umarım harika bir belediye başkanı olursun. Harika bir belediye başkanı olacağını söyleyebilirim ve iyi bir başlangıç yapıyorsun."

Trump ayrıca New York için neyin iyi olduğuyla ilgilendiğini belirterek, Mamdani'nin "büyük bir potansiyele" sahip olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, Trump'ın daha önce Mamdani'ye yönelik sert eleştirilerinin ardından iki isim arasındaki ilişkinin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Mamdani ise Trump'la birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu kabul ederken, New Yorklulara fayda sağlayabilecek herhangi bir isimle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

"Başkanla ve açıkçası bu şehrin insanlarına rahatlama sağlayabilecek herkesle görüşmeye devam edeceğim" diyen Mamdani, özellikle hayat pahalılığının azaltılması ve konut sorununa odaklandıklarını belirtti.

MEDYA AMBARGOSUNA FARKLI YORUMLAR

Görüşme sırasında iki isim arasındaki siyasi ayrılıklar da tamamen ortadan kalkmadı. Mamdani, Trump'ın bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a girişini engellemesine ilişkin farklı düşündüğünü ortaya koyarken, Trump kendi tutumunu savundu. Buna rağmen görüşmenin genel atmosferi, iki liderin ortak noktalar üzerinden işbirliği arayışını sürdürdüğünü gösterdi.

Trump'ın Gracie Mansion ziyareti ayrıca sembolik bir önem taşıdı. ABD Başkanı, New York belediye başkanlarının resmi konutunu daha önce de ziyaret etmişti ve burada geçirdiği zamanı "eski günleri hatırlamak" gibi gördüğünü söyledi.