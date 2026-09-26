Trump gazetecileri uçağa almadı

CNN, cumartesi günü Donald Trump'ın Tennessee'deki bir kolej futbolu maçına yapacağı uçuşta yer almak üzere planlanmıştı. Beyaz Saray, cumartesi günkü Trump programına ilişkin basın mensuplarına gönderdiği yönlendirmede CNN'e yer vermeyerek kanalın dışlanmasını doğruladı.

CNN, AIR FORCE ONE UÇUŞUNDAN ÇIKARILDI

CNN, Donald Trump'ın Tennessee'deki bir kolej futbolu maçına katılmak üzere cumartesi günü Air Force One'da seyahat edecek basın havuzunda yer alacaktı. Beyaz Saray, Trump'ın cumartesi programına ilişkin basın mensuplarına gönderdiği yönlendirmede CNN'i listelemeyerek kanalın uçuştan çıkarıldığını teyit etti.

TRUMP GEÇEN HAFTA ÜÇ MEDYA KURULUŞUNUN ERİŞİMİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Olay, Trump'ın "sahte haber medyası" olarak nitelendirdiği kuruluşlara yönelik eleştirilerinin ardından geldi. Trump, bir hafta önce CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray erişimini iptal etmişti. Trump, gerekçe olarak bu kuruluşların başkanlığı hakkında olumsuz haberler yapmasını göstermişti. Trump o dönem Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Medya kuruluşları sürekli olarak KURGU ve YALANLAR yazmamalı veya bildirmemeli." ifadelerini kullanmış ve diğer kuruluşlara da benzer adımlar atılacağını belirtmişti.

BASIN HAVUZU, VİDEO YAYININI DURDURARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Beyaz Saray basın havuzu, söz konusu hamleye hızlı tepki gösterdi. Basın havuzu, protesto amacıyla Trump'ın video yayınını askıya aldı. Bu gelişme, yönetim ile haber medyası arasındaki gerilimin son halkası olarak kaydedildi.