Dünyanın en zenginleri Trump’ın sofrasında buluştu! Toplam servetleri Polonya’nın ekonomisine eşit

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping onuruna verdiği devlet yemeğinde dünyanın en zengin iş insanlarını aynı masada ağırladı. Perşembe gecesi düzenlenen davette Tesla CEO’su Elon Musk, Nvidia CEO’su Jensen Huang, AMD CEO’su Lisa Su ve Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Trump’ın masasında yer aldı.

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ancak gecenin dikkat çeken ayrıntısı yalnızca davetlilerin kimliği değildi. Masada oturan milyarderlerin toplam serveti, yaklaşık 1,13 trilyon dolara ulaştı.

Trump’ın masasında Musk’ın yanı sıra Jensen Huang ve eşi Lori, Lisa Su ve eşi Daniel Lin ile Tim Cook yer aldı.

Verilen servet hesaplarına göre Elon Musk’ın yaklaşık 918 milyar dolar, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın 195 milyar dolar, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’un 3,1 milyar dolar, AMD CEO’su Lisa Su’nun ise 3,5 milyar dolar serveti bulunuyordu.

Bu isimlere Trump ve Şi de eklendiğinde rakam daha da dikkat çekici bir hal aldı. Trump’ın servetinin yaklaşık 7 milyar dolar, Şi Cinping’in servetinin ise yaklaşık 1 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

Bu hesaplamaya göre masadaki isimlerin toplam serveti 1 trilyon 127 milyar dolara, yani yaklaşık 1,13 trilyon dolara ulaştı.

BİR ÜLKENİN EKONOMİSİNE EŞİT

Ortaya çıkan rakamı daha çarpıcı hale getiren ise yapılan karşılaştırma oldu. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre Polonya ekonomisinin 2026 yılı genelindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasılası yaklaşık 1,13 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Böylece Trump’ın devlet yemeğinde aynı masada oturan isimlerin toplam serveti, neredeyse Polonya’nın bir yıllık ekonomik büyüklüğüne denk geldi.

MENÜ DE BELLİ OLDU

Servetlerin konuşulduğu gecede konuklara hazırlanan yemek menüsü de dikkat çekti. Devlet yemeğinde balık ağırlıklı bir menü tercih edildi.

Yemeğin başlangıcında sarı kabak velouté servis edildi. Ana yemek olarak susam kaplı levrek sunulurken, tatlıda ise vanilyalı crémeux yer aldı.

Gecenin hesabını kimin ödediği konusunda ise herhangi bir tartışma yaşanmadı. Devlet yemeği, konuklara Trump yönetimi tarafından ikram edildi.