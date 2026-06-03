Trump düğmeye bastı! İthalata ek vergi geliyor

Donald Trump yönetimi, uluslararası ticaret dengelerini etkileyebilecek yeni bir gümrük tarifesi planını gündeme taşıdı. Beyaz Saray'ın desteklediği düzenleme kapsamında, çok sayıda ülkeden ABD'ye giriş yapan ürünlere ek vergiler uygulanması öngörülüyor.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından hazırlanan öneri taslağına göre Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık kaynaklı ürünlere en az yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirilecek. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den yapılan ithalatta ise bu oran yüzde 12,5'e kadar çıkabilecek.

HAKSIZ REKABET SAVUNMASI

Söz konusu adımın temelinde, zorla çalıştırma yoluyla üretildiği öne sürülen mallara ilişkin yürütülen soruşturmalar yer aldı. Washington yönetimi, bu ürünlerin Amerikan şirketleri ve çalışanları açısından haksız rekabet oluşturduğunu savundu.

Yeni plan aynı zamanda daha önce mahkemeler tarafından iptal edilen bazı ülke bazlı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki çerçeve altında yeniden hayata geçirme girişimi olarak değerlendirildi. Düzenlemenin dayanağını ise 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Maddesi kapsamında yürütülen incelemeler oluşturuyor.

TASLAK DEĞERLENDİRMEYE SUNULACAK

Ancak vergiler kısa vadede yürürlüğe girmeyecek. Taslak düzenleme önce kamuoyunun görüşüne açılacak, ardından yapılacak değerlendirmeler ve resmi incelemeler sonrasında nihai şekline kavuşacak.

Takvime göre yazılı görüşlerin 6 Temmuz'a kadar kabul edilmesi planlanırken, kamuya açık duruşmaların ise 7 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

DAHA SERT POLİTİKALAR MI GELİYOR?

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, zorla çalıştırma ile bağlantılı ürünlerin Amerikan pazarına girişinin ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, bu uygulamalara karşı daha sert ticaret politikalarının devreye alınacağını ifade etti.

Öte yandan yeni tarifelerin tüm ürünleri kapsamayacağı bildirildi. Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi bazı temel gıda ürünleri muafiyet listesinde yer alırken, hâlihazırda farklı vergi düzenlemelerine tabi olan bazı metaller, yakıt türleri ve kimyasal ürünler de uygulamanın dışında tutulacak.