Trump Çin lideri Şi'nin defterini karıştırdı mı? O görüntüler şok etkisi yaratmıştı

Pekin’deki ikili zirvede Çin lideri Şi Cinping’in salondan ayrıldığı esnada ABD Başkanı Donald Trump’ın masadaki açık not defterini incelediği anlara ait görüntüler, büyük bir tartışma başlattı. Daha sonra defterin Trump'a ait olduğu ortaya çıktı.

Pekin’de bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kritik görüşme, küresel siyaset ve ekonomi başlıklarının yanı sıra diplomatik protokolleri sarsan ilginç bir görüntüyle dünya gündemine oturdu. İki liderin küresel ve bölgesel meseleleri ele aldığı toplantı esnasında Çin lideri Şi Cinping, kısa bir süreliğine masadan kalkarak salondan ayrıldı.

ŞI MASADAN KALKTIĞI ANDA TRUMP HAREKETE GEÇTİ

Çin liderinin yerinden kalkması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, oturduğu masada açık halde bırakılan bir not defterine uzandı. Trump’ın Şi Cinping’e ait olduğu düşünülen bu notları büyük bir merak ve dikkatle incelediği anlar, görüşmeyi kaydetmekte olan salon kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Kameralar tarafından kaydedilen bu sıra dışı anların basına sızmasıyla birlikte, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medya mecralarında yayılarak geniş bir etkileşim dalgası yarattı. Olay, dünya basınında geniş bir yer bularak diplomatik çevrelerde tartışma konusu haline geldi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

14 Mayıs 2026 tarihinden itibaren çeşitli sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videonun arka planı ise kısa sürede netleşti. Trump'ın Çin ziyareti esnasında düzenlenen resmi devlet yemeğinde çekilen görüntülerde, ABD Başkanı'nın Şi Cinping'in defterine gizlice baktığı iddia edilse de durumun gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, Trump'ın sayfalarını karıştırdığı siyah kapaklı not defterinin aslında Şi Cinping'e değil, bizzat Trump'ın kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
