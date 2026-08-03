Trump: Bu İran'ın son şansı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin yeniden başladığını belirterek, Tahran yönetiminin "iyi bir anlaşma yapması için son şansa sahip olduğunu" söyledi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

İran'la görüşmelerin bugün yeniden başladığını ve halen devam ettiğini ifade eden Trump, Tahran yönetiminin müzakereler konusunda kamuoyuna çelişkili açıklamalar yaptığını öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı" diye konuştu.

İran'la görüşmeler yaparken, karşı tarafın kamuoyuna bazen "ABD ile görüşmedikleri" yönünde açıklamalar yaptığını ifade eden Trump, bundan rahatsız olduğunu vurguladı.

İran'la müzakerelerin güncel maddesinin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması olduğunu kaydeden Trump, "Daha sonra da İran'ın nükleer kapasitesini ele alacağız" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran'ın hiçbir şekilde ücret alamayacağını savunan Trump, "Şu anda boğazı tamamen biz kontrol ediyoruz, eğer birisi alacaksa biz ücret alırız" değerlendirmesinde bulundu.