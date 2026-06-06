Trump bağlantılı proje Balkanları karıştırdı! Başbakan “dış güçler" diyerek meydan okudu

Arnavutluk’un güneyinde yer alan ve doğal koruma statüsüyle bilinen Sazan Adası çevresinde planlanan büyük ölçekli turizm yatırımı, ülkede siyasi ve toplumsal tansiyonu yükseltti. Milyar dolarlık proje, son günlerde art arda düzenlenen protestolarla gündemin ilk sırasına yerleşirken, tartışmalar yalnızca çevre hassasiyetiyle sınırlı kalmadı.

Projenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı yatırım şirketi Affinity Partners üzerinden geliştirildiği yönündeki bilgiler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu bağlantı, protestoların hem ölçeğini hem de siyasi niteliğini artıran temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.

BAŞBAKAN RAMA'DAN SERT TEPKİ

Gösteriler sürerken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ’da düzenlenen AB–Batı Balkanlar zirvesi sırasında Euronews’e yaptığı açıklamalarda sert bir savunma çizgisi benimsedi. Rama, hükümete ve projeye yönelik eleştirilerin “kendiliğinden gelişen bir tepki değil”, aksine organize edilmiş bir dijital kampanya olduğunu ileri sürdü.

Başbakan, sosyal medyada yayılan iddiaların arkasında sahte hesaplar, yapay zekâ destekli botlar ve dış kaynaklı etki operasyonlarının bulunduğunu savunarak bunun bir tür “hibrit savaş” olduğunu ifade etti.

ADAYA FİLİSTİNLİLER Mİ YERLEŞTİRİLECEK?

Tartışma yaratan iddialar arasında, Rama ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında, Kushner aracılığıyla Filistinlilerin Sazan Adası çevresine yerleştirilmesini içeren gizli bir anlaşma bulunduğu yönündeki söylentiler de yer aldı. Rama bu iddiaları kesin bir dille reddederek bunları “tamamen hayal ürünü” olarak nitelendirdi.

Başbakan ayrıca bu söylemleri yayan çevreleri “Arnavutluk ve İsrail karşıtı odaklar” olarak tanımladı ve ülkesinin tarihsel olarak Yahudi topluluklarını koruma konusunda gurur duyduğunu vurguladı.

"YATIRIMLARIN ENGELLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Protestoların çevresel kaygılarla başlamasını “anlaşılabilir ve iyi niyetli” olarak değerlendiren Rama, buna rağmen bu hassasiyetin kötü niyetli aktörler tarafından yönlendirilmesine izin verilmeyeceğini söyledi. “Bu yatırımın engellenmesine izin vermeyeceğim. Görevde olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek” sözleriyle projeye yönelik kararlılığını açıkça ortaya koydu.

Öte yandan Rama, kamuoyunda tartışılan projenin henüz nihai onay aşamasına gelmediğini de belirtti. Şu an için yalnızca bir niyet beyanı bulunduğunu ifade eden Başbakan, yatırımcıların plan üzerinde çalıştığını ve resmi başvuru yapıldığında tüm çevresel ve yasal değerlendirmelerin yapılacağını dile getirdi.