Trump Ankara'ya yola çıktı: Türkiye için F-35'i açıklaması bekleniyor

ABD merkezli The New York Times'ın üst düzey dört Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD ulusal güvenlik yetkililerinin çıkmazı aşmak için haftalardır sürdürdüğü perde arkası çalışmaların ardından Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini öngören politika değişikliği Ankara'da açıklanabilir. Yetkililer, Trump'ın eylemine ilişkin yasal kısıtlamaları nasıl aşacağı konusunda detaylarda farklılıklar olsa da, en azından niyetini belirteceğini kaydetti.

TRUMP ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne gitmek üzere uçağa bindi. Araçtan indikten sonra soru cevaplamayan Trump'a Ankara seyahatinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent eşlik ediyor. Trump daha önce Erdoğan'ı "çok mutlu edecek" bir hediye hazırladığını söylemişti. Bu hediyenin, Türkiye'yi F-35 programına geri döndürme kararı olması bekleniyor.

TÜRKİYE 2019'DA F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye, 2019 yılında Trump'ın ilk döneminde Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı. O dönemde Washington, Türkiye'nin S-400'leri yeni F-35'lerde kullanabileceğinden ve Rusya'nın savaş uçağının gizlilik özelliklerini öğrenebileceğinden endişe ediyordu.