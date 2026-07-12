Trump Ankara'dan giderken haberini yapan gazetecilere dava açıldı

Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları ve gelişmeleri devam ediyor. Zirvenin en dikkat çekilen ve Ankara'dan en çok önem verdiği ismi olan Trump, 2 günlük seyahatinde İran'a saldırı emrini vermiş, ABD'ye dönerken yurda geldiği uçak yerine başka uçakla uçmuştu.

BU HABER YÜZÜNDEN DAVALIK OLDULAR

DW'de yer alan habere göre Trump'ın bu hamlesini haberleştiren New York Times muhabirlerinin evine mahkeme celbi gitti. Evine celp giden gazeteciler önümüzdeki çarşamba günü Manhattan'da mahkemede ifade verecek.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI TEPKİSİ

Gazetenin avukatı David McCraw, muhabirlere mahkeme celbi gönderilmesini Anayasa'ya ve basın özgürlüğüne aykırı olarak nitelendirdi. McCraw, gazetecilerin kamuoyunu ilgilendiren gerçekleri haberleştirdiğini ve Amerikan halkının vergi kaynaklarının nasıl kullanıldığını bilme hakkına hizmet ettiğini söyledi.

YENİ UÇAK NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Trump, Ankara'da "İran'la ateşkesin bittiğini" açıkladıktan sonra ülkesine dönüş yolculuğunun ilk bölümünü, uzun yıllardır Amerikan başkanlarının kullandığı ve gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip eski Air Force One ile gerçekleştirmişti.

Katar'ın ABD'ye hediye ettiği yeni 747-8 model uçağın ise sivil altyapı üzerine inşa edildiği ve mevcut başkanlık uçağındaki askeri savunma sistemlerinden yoksun olduğu belirtiliyor. Bu nedenle uçağın güvenlik açısından yeterliliği ABD'de uzun süredir tartışma konusu olurken, hediye edilme şekli de etik ve hukuki tartışmaları beraberinde getirdi.

Haberde yer alan değerlendirmelere göre Trump, İngiltere'ye kadar eski uçakla uçtu, burada yeni uçağa geçerek ABD'ye dönüşünü tamamladı. İran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarının Ankara'ya ulaşabilecek menzilde olduğu, İngiltere'nin ise bu tehdidin dışında kaldığı ifade edildi. New York Times'ın haberinde de bu güvenlik endişelerine yer verilmişti.

"BAĞIMSIZ MEDYAYI SİNDİRME GİRİŞİMİ"

New York Times, muhabirlere gönderilen mahkeme celplerinin Trump yönetiminin bağımsız haber kuruluşlarını tehdit etme ve sindirme çabalarının bir parçası olduğunu savundu.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı'nın bu yılın başlarında da Wall Street Journal ve Washington Post muhabirlerini ifade vermeye zorlayan celpler gönderdiği, ancak iki gazetenin itirazı üzerine bu kararların geri çekildiği hatırlatıldı. Ocak ayında ise Washington Post muhabiri Hannah Natanson'ın evi, yaptığı bir haber nedeniyle federal ajanlar tarafından aranmıştı.

New York Times ile Trump yönetimi arasındaki hukuki süreçler de devam ediyor. Trump geçen yıl gazeteye iftira davası açarken, New York Times da Pentagon muhabirlerine getirilen erişim kısıtlamaları nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı'na dava açmıştı.