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Trump açık açık masadaki iki yolu duyurdu: Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı?

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda kritik karar aşamasında olduğunu belirterek sert mesajlar verdi. "Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" diyen Trump, İran'ın nükleer plandan vazgeçtiğini iddia etti.

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Trump açık açık masadaki iki yolu duyurdu: Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen sürece ilişkin çok kritik açıklamalarda bulunarak şu anda bir karar aşamasında olduğunu söyledi ve "Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?” dedi.

Sürecin gidişatına dair sert ifadeler kullanan Trump, meselenin nasıl çözüleceğine dair önlerinde iki farklı yol bulunduğunu belirterek gerilimi tırmandıracak mesajlar verdi.

Trump açık açık masadaki iki yolu duyurdu: Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? - Resim : 1

İRAN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Açıklama, Trump’ın Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada yaşandı. 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, bölgedeki askeri ve siyasi duruma ilişkin gelen bir soru üzerine net mesajlar verdi.

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"ŞİMDİ KARAR VERME NOKTASINDAYIM"

ABD'nin İran'la bir savaşın içinde olup olmadığına dair soruya yanıt veren Trump, “İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?” dedi.

Sert ifadelerinin ardından değerlendirmelerine devam eden Trump, İran'ın mevcut durumuna da değindi. Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yönünde bir yorumda bulunarak sürecin bundan sonraki seyri için kapıyı açık bıraktı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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