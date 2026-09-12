Trump 1 milyar dolarlık silah sattığı Suudi Arabistan'ın yardım çağrısı reddetti! Bahanesi de buymuş

Suudi Arabistan’ın petrol ihracatında kritik öneme sahip Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırı, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Trump, saldırının sorumlusu konusunda İran’ı işaret ederken, Yemen’de İran destekli Husilerden kendilerine dikkat çeken bir mesaj geldiğini söyledi.

"HUSİLER BİZİ ARADI..."

Bir gazetecinin “Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıdan İran mı sorumlu?” sorusuna Trump, “Bence İran sorumlu” yanıtını verdi.

Trump ardından Husilerle ilgili de konuştu. ABD Başkanı, “Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söyledi” dedi. Trump’ın sözleri, Washington’ın Yemen’de hızla güç kazanan Husilere yönelik olası bir askeri operasyon konusunda şimdilik temkinli davrandığı bir dönemde geldi.

BABÜLMENDEP HUSİLERİN KONTROLÜNDE

ABD yönetiminin önündeki en önemli başlıklardan biri ise Husilerin Kızıldeniz’in girişindeki stratejik bölgelerde ilerlemesi. İran destekli Husi güçleri son günlerde Yemen’in Kızıldeniz kıyısında önemli kazanımlar elde ederken, Babulmendep Boğazı’na hâkimiyetlerini artırmaya başladı. Grup ayrıca stratejik Meyyun (Perim) Adası’nı ele geçirdi. Bu gelişme, dünya ticareti ve enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip boğazda yeni bir kriz ihtimalini güçlendirdi.

PETROLÜN KALBİ VURULDU

Tam da bu süreçte Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattı hedef alındı. Yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğundaki hat, Basra Körfezi'ndeki petrol sahalarından Kızıldeniz kıyısındaki ihracat terminallerine petrol taşıyarak tankerlerin Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan sevkiyat yapmasına imkan sağlıyor. Hat son dönemde Hürmüz’deki savaş ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle Riyad için daha da stratejik hale gelmişti.

Suudi Arabistan, Riyad ve Medine bölgelerindeki hatta yönelik çok sayıda insansız hava aracı saldırısının ardından boru hattını tedbir amacıyla geçici olarak kapattı. Saldırılarda yaralananların olduğu ve altyapıda hasar meydana geldiği bildirildi.

SALDIRI IRAK TOPRAKLARINDAN DÜZENLENDİ

Saldırının ardından Irak hükümeti de harekete geçti. Bağdat, saldırıların Irak topraklarından düzenlendiğini doğrularken, Maysan bölgesindeki operasyonlardan sorumlu askeri komutanı görevden aldı ve soruşturma başlattı. Riyad ise Irak Başbakanı’nın talebi üzerine şimdilik askeri karşılık vermemeyi tercih etti.

PRENS SELMAN TRUMP'I ARADI

Trump’ın açıklamalarının geldiği sırada Washington’ın önündeki bir diğer kritik gelişme ise Suudi Arabistan’ın ABD’den yardım istemesi oldu. Reuters'ın aktardığına göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Trump’ı perşembe günü iki kez arayarak Husilere karşı ABD’nin askeri müdahalede bulunmasını istedi. Ancak Trump yönetimi, şu aşamada Husilere karşı doğrudan askeri operasyona girmeyi reddetti. Washington bunun yerine Suudi Arabistan’a istihbarat ve hedef belirleme desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Böylece İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısının yanı sıra Husilerin Babulmendep hattında güç kazanması, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı için kullandığı alternatif güzergahın da saldırıya uğramasıyla bölgedeki enerji krizi daha da derinleşti.

Petrol piyasaları da gelişmelerden doğrudan etkilendi. Brent petrolü haftayı 104 doların üzerinde tamamlarken, bölgedeki yeni saldırıların küresel arz endişelerini daha da artırabileceği belirtiliyor.