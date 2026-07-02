Toyota'nın araçları artık uçacak: İlk kez havada görüntülendi

Toyota, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralayacak elektrikli hava taksileri için önemli bir adım attı. ABD merkezli Joby Aviation ile ortak girişim kuran şirket, S4 serisi elektrikli hava taksilerinin üretimine hazırlanırken, araçlar test uçuşlarında ilk kez gökyüzüne çıktı.

Yeni girişimde hisselerin yüzde 51'i Toyota'ya, yüzde 49'u ise Joby Aviation'a ait olacak. Ortaklığın temel hedefi ise ticari uçuşlar başlamadan önce üretim kapasitesini artırmak ve gerekli yasal onayların ardından şehir içi hava ulaşımını yaygınlaştırmak.

Türkiye Turizm'in haberine göre, Joby Aviation, bu yılın başlarında New York'ta düzenlediği gösteri uçuşlarında hava taksisini ilk kez şehir ortamında test etti. Noktadan noktaya gerçekleştirilen deneme uçuşları, geleceğin ulaşım sistemine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

HELİKOPTER GİBİ KALKIYOR

S4 serisi elektrikli hava taksisi, dikey kalkış ve iniş yapabilmesi sayesinde helikopter gibi hareket edebiliyor. Havalandıktan sonra ise uçak mantığıyla yatay uçuş gerçekleştiriyor.

Altı rotorlu tamamen elektrikli araçta bir pilotun yanı sıra dört yolcu taşınabiliyor.