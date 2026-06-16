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Tonlarca hindistan cevizi kabuğunu kilometrelerce uzunluktaki yolların altına serdiler

Hindistan'da milyonlarca ton üretilen hindistan cevizi kabuklarından elde edilen doğal lifler, yol altyapısını güçlendirmek için kullanılmaya başlandı. Geotekstil kumaşlar zayıf zeminleri destekliyor, erozyonu azaltıyor ve yolların ömrünü uzatıyor.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Tonlarca hindistan cevizi kabuğunu kilometrelerce uzunluktaki yolların altına serdiler

Hindistan’da mühendisler, yılda 19 milyardan fazla üretilen hindistan cevizi kabuklarını sıra dışı bir projede kullanmak için harekete geçti.
Tarımsal atık olarak kabul edilerek yakılan ve çürümeye terk edilen bu kabuklar, özel işlemlerden geçirilerek çevre dostu birer geotekstil kumaşa dönüştürülüyor.

DIŞ KABUKLAR MÜHENDİSLİK HARİKASINA DÖNÜŞÜYOR

Bu devasa üretimin ardından ortaya çıkan dış kabuklar, sanayide değerlendirilebilecek son derece sağlam ve değerli lifler içeriyor. Güney bölgelerinde hasadı yapılan meyvelerin kabukları ayrıldıktan sonra, haftalar süren özenli bir kurutma işleminden geçiriliyor.
Tamamen kuruyan kabuklar, ileri teknoloji makineler yardımıyla liflerine ayrıştırılıyor. Elde edilen bu lifler ise geleneksel dokuma tezgahlarında işlenerek dayanıklılığı yüksek altyapı kumaşlarına dönüştürülüyor.

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GÖRÜNMEZ DESTEK VERİYOR

Bu yöntemle üretilen doğal geotekstil kumaşlar, asfaltın altında yer alan zemin tabakalarına serilerek görünmez bir destek görevi üstleniyor. Toprağın bütünlüğünü koruyan organik yapı, suyun kontrollü şekilde geçişine olanak tanırken erozyon tehlikesini de azaltıyor.

Tonlarca hindistan cevizi kabuğunu kilometrelerce uzunluktaki yolların altına serdiler - Resim : 2

YAĞMURLU HAVALARDA ÇÖKME SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Özellikle yoğun yağışların kırsal bölgelerdeki yollarda neden olduğu çökme sorunlarının önüne geçen sistem, yol altyapısının kullanım ömrünü önemli ölçüde artırıyor. Yapılan araştırmalar ise bu liflerin zeminin taşıma gücünü yükselttiğini, böylece inşaat projelerinde daha az dolgu malzemesi kullanılarak daha dayanıklı yapıların inşa edilebildiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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