Tokyo'da AVM'ye sprey püskürtmesi: 19 kişi hastanede

Japonya'nın başkenti Tokyo’da, bir kişi alışveriş merkezine girip yabancı madde püskürttü. Saldırı sonucunda 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Japonya'nın başkenti olan Tokyo kentinde, bir kişi elinde spreyle AVM'ye yabancı madde püskürttü.

Edinilen bilgiye göre, püskürtme sonucunda 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

TAHRİŞ EDİCİ SPREY SIKMIŞ

Polis ekipleri, sprey saldırısını gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.

İddiaya göre, olay alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddeden içeridekilerin etkilenmesiyle meydana geldi.

Saldırganın sıktığı spreyin içinde, acı biberin içerisinde bulunan tahriş edici bir sprey olabileceği bildirildi.

BOĞAZ AĞRISI VE KAŞINTISI YAPIYORMUŞ

Öte yandan yetkililer, maddeden etkilenen çevredeki bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını söylediğini belirtti. Spreyin kişide gösterdiği tepkinin boğaz ağrısı ve kaşıntısı gibi durumlar olduğu öngörülüyor.

Ayrıca olayın ardından alışveriş merkezi çevresindeki yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi. (DHA)

Japonya AVM Saldırı
