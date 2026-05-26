Tokyo'da AVM'ye sprey püskürtmesi: 19 kişi hastanede
Japonya'nın başkenti Tokyo’da, bir kişi alışveriş merkezine girip yabancı madde püskürttü. Saldırı sonucunda 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
TAHRİŞ EDİCİ SPREY SIKMIŞ
Polis ekipleri, sprey saldırısını gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.
İddiaya göre, olay alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddeden içeridekilerin etkilenmesiyle meydana geldi.
Saldırganın sıktığı spreyin içinde, acı biberin içerisinde bulunan tahriş edici bir sprey olabileceği bildirildi.
BOĞAZ AĞRISI VE KAŞINTISI YAPIYORMUŞ
Öte yandan yetkililer, maddeden etkilenen çevredeki bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını söylediğini belirtti. Spreyin kişide gösterdiği tepkinin boğaz ağrısı ve kaşıntısı gibi durumlar olduğu öngörülüyor.
Ayrıca olayın ardından alışveriş merkezi çevresindeki yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi. (DHA)