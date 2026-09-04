Tıp tarihine rekor olarak geçti: Domuz böbreğiyle 9 ay yaşadı

Tim Andrews, tip 2 diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle ağır hastaydı ve beş yıl içinde insan böbreği bulma şansı yalnızca yüzde 9'du. Buna karşılık, beklerken ölme veya listeden çıkarılma riski yüzde 40'ın üzerindeydi.

REKOR KIRAN BAŞARI

ABD'li cerrahlar, Yucatan cinsi "Wilma" adlı bir domuzdan alınan böbreği, bağışıklık sistemiyle uyumlu olacak şekilde genetik olarak düzenledikten sonra Andrews'a nakletti. Domuz böbreği, Andrews'u rekor süre olan dokuz ay boyunca diyalizden uzak tuttu.

BÖBREK YETMEYİNCE İNSAN DONÖR DEVREYE GİRDİ

Dokuz ayın ardından domuz böbreğinde damar hasarı gelişerek organ yetmezliğine ilerledi ve böbrek alındı. Andrews, birkaç ay diyalize döndükten sonra ölmüş bir insan donörden böbrek nakli oldu. Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, insan böbreği altı aylık takip süresince iyi çalıştı.

ORGAN KRİZİNE UMUT

Genetiği değiştirilmiş domuz organlarının nakli, uzun süredir organ kıtlığına çözüm olarak öneriliyordu. Ancak 2024'teki ilk canlı domuz böbreği nakli 52 gün sonra başarısız olmuştu ve daha önceki hiçbir çalışma iki ayı aşan bir hayatta kalma kaydetmemişti. Bu vaka, milyonlarca böbrek hastası için umut ışığı oldu.