Tıp dünyası bunu konuşuyor: Boyundan aşağısı felçli hasta hareket kabiliyetini geri kazandı

New York'taki Feinstein Tıbbi Araştırma Enstitüsü, felçli bir hastanın ellerinde his ve hareket kabiliyetini yeniden kazanmasını sağlayan çığır açıcı bir çalışmaya imza attı.

Altı yıl önce geçirdiği dalış kazası sonucu boyundan aşağısı felç olan 48 yaşındaki Keith Thomas, beyin implantı ve yapay zeka destekli elektrikli stimülasyon teknolojisi sayesinde yeniden hareket etmeye başladı. Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, omurilik yaralanması yaşayan milyonlarca insan için büyük bir umut kaynağı oldu.

BEYİN İLE VÜCUT ARASINDA DİJİTAL KÖPRÜ OLUŞTURULUYOR

Araştırmacılar hastanın beynindeki motor ve duyusal kortekslere 5 adet elektrot dizilimi yerleştirdi. Özel bir yapay zeka algoritması, hastanın hareket etmeyi hayal ettiği an ortaya çıkan beyin sinyallerini yüzde 85 doğruluk oranıyla çözümledi.

Elde edilen sinyaller hastanın koluna ve omuriliğine takılan uyarıcı bantlara iletildi. Özel 3D yazıcıyla üretilen aparattaki sensörler ise dokunma hissini doğrudan beyne aktardı.

SİSTEM KAPANDI AMA KAZANIMLAR SÜRDÜ

Yaklaşık 35 haftalık süreç sonunda hastanın sağ kolundaki güç yüzde 86, sol kolundaki güç ise yüzde 62 oranında arttı. Uygulanan özel terapi tekniğiyle hastanın sağ bileğindeki his 25 hafta içinde tamamen geri geldi.

Çalışmanın en dikkat çekici yanı ise sistem kapatıldıktan sonra bile iyileşmenin devam etmesi oldu. Aylar süren takiplere dikkat çeken nörobilimci Chad Bouton, "Her şeyi aylar boyunca tamamen kapattık, buna rağmen bu kazanımları korudu. Bu duyulmamış bir şey" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM DRAMATİK BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİ"

Kazanılan hareket kabiliyeti sayesinde hasta günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamaya başladı. Gözleri bağlıyken içi boş yumurta kabuklarını kırmadan kaldırmayı başaran Keith Thomas, "Bu çalışma hayatımı dramatik bir şekilde değiştirdi. Köpeğimi okşayabiliyorum, kendi kendimi besleyebiliyorum" dedi.

Uzmanlar, sistem kapalıyken bile devam eden bu iyileşmenin sinir sisteminin kendi kendini yeniden yapılandırmasından kaynaklandığını değerlendiriyor. 2 yıldan fazla bir süredir korunan bu kazanımların geniş çaplı klinik testlerle desteklenmesi hedefleniyor.