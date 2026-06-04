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Halk TV Dünya TikTok'ta para kazanma vaadi kabusa dönüştü! Milyonluk sahtekârlık ortaya çıktı

TikTok'ta para kazanma vaadi kabusa dönüştü! Milyonluk sahtekârlık ortaya çıktı

İngiltere'de TikTok üzerinden kullanıcıların vergi bilgilerini topladığı öne sürülen iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen bilgilerin sahte vergi iadesi başvurularında kullanıldığını açıkladı.

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TikTok'ta para kazanma vaadi kabusa dönüştü! Milyonluk sahtekârlık ortaya çıktı

İngiltere'de sosyal medya üzerinden yürütüldüğü öne sürülen büyük çaplı bir vergi dolandırıcılığı operasyonu gündeme oturdu. Yetkililer, TikTok kullanıcılarını hedef alan şebekenin milyonlarca sterlinlik sahte vergi iadesi başvurusu hazırladığını belirtti.

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İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi'nin (HMRC) yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ve 25 yaşlarında iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, TikTok'ta yayımladıkları içeriklerle kullanıcılara "hızlı", "kolay" ve "risksiz" gelir elde etme vaadinde bulunduğu, bu yöntemle kişisel vergi bilgilerine ulaştığı iddia edildi.

MİLYON DOLARLIK VURGUN ENGELLENDİ

TikTok'ta para kazanma vaadi kabusa dönüştü! Milyonluk sahtekârlık ortaya çıktı - Resim : 2

Soruşturma dosyasına göre elde edilen bilgiler daha sonra sahte vergi iadesi talepleri oluşturmak amacıyla kullanıldı. HMRC, şüpheliler tarafından hazırlanan sahte başvuruların toplam değerinin yaklaşık 153 milyon sterline ulaştığını açıkladı. Ancak kurum, söz konusu taleplerin işleme alınmadan önce tespit edilerek engellendiğini bildirdi.

Yetkililer, sosyal medya kullanıcılarını özellikle kişisel vergi bilgilerini paylaşmaya teşvik eden hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, dolandırıcıların ele geçirdikleri verilerle kişilerin adına vergi iadesi başvuruları yapabildiği, kimliklerini gizlemeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mali yükümlülüklerin ise mağdurların üzerine kalabileceği vurgulandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında Romanya vatandaşı oldukları belirtilen iki şüpheli, 23 Nisan'da Londra'nın doğusundaki Newham bölgesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların Dolandırıcılık Yasası, Ağır Suçlar Yasası, Bilgisayarların Kötüye Kullanılması Yasası ve Suç Gelirleri Yasası kapsamındaki çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu açıklandı.

Her iki şüpheli de daha sonra kefaletle serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İngiltere TikTok Sosyal Medya Dolandırıcı Dolandırıcılık
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