The Odyssey rüzgarı Akdeniz'i sardı! Türkiye'den başlayan lüks turun bedeli dudak uçuklattı

Christopher Nolan'ın Homeros'un ölümsüz destanını beyaz perdeye taşıdığı The Odyssey, sinema salonlarındaki başarısını turizm sektörüne de taşıdı. Euronews'in aktardığına göre lüks seyahat şirketi Pelorus, hem filmin çekildiği bölgeleri hem de destanda adı geçen efsanevi durakları kapsayan özel bir Akdeniz seyahati hazırladı. Türkiye'de başlayıp İtalya kıyılarında sona eren 14 gecelik turun kişi başı ücreti 88 bin euro olarak belirlendi.

TRUVA KENTİNDEN BAŞLIYOR

Tur boyunca konuklara bölgenin tarihine hakim yerel bir yazar ile bir tarihçi eşlik ediyor. Yolculuğun ilk durağı, Troya Savaşı'nın geçtiğine inanılan antik Truva kenti oluyor. Ardından ziyaretçiler, savaş sahnelerini betimleyen kabartmalarıyla bilinen Apollon Smintheion Tapınağı'nı geziyor. Günün finalinde ise antik kalıntılar arasında yalnızca tur katılımcıları için hazırlanan özel bir tiyatro gösterisiyle Truva'nın düşüşü yeniden sahneleniyor.

Türkiye etabının ardından rota Sicilya'ya çevriliyor. Athena'ya adanmış ve Tempio di Giunone manzarasına sahip özel bir tesiste konaklayan misafirler, antik dünyanın önemli yerleşimlerinden Selinunte'yi geziyor. Programın devamında ise Minos ile Hades efsanelerine ev sahipliği yapan Sant'Angelo Muxaro Nekropolü ziyaret edilerek Yunan mitolojisinin izleri takip ediliyor.

FİLMDE GÖSTERİLEN ADALAR DA PROGRAMDA

Kara gezilerinin ardından katılımcılar özel yata geçerek Akdeniz'e açılıyor. Nolan'ın filminde doğal çekim platosu olarak kullanılan Egadi Takımadaları'ndaki Favignana ve Levanzo adaları rotanın öne çıkan durakları arasında yer alıyor. Daha sonra helikopterle Messina'ya geçen misafirler, kentin kurucusu kabul edilen Orion adına inşa edilen tarihi çeşmeyi görme fırsatı buluyor.

Deniz yolculuğunun en dikkat çekici anlarından biri ise antik Yunan mitolojisinde Scylla ve Charybdis adlı iki deniz canavarının yaşadığına inanılan Messina Boğazı'nın geçilmesi oluyor. Turun son bölümünde termal kaynakları, Venüs Havuzları, Grotta del Cavallo ve Grotte dei Rossi ile tanınan Vulcano Adası ziyaret ediliyor. Program kapsamında ayrıca The Odyssey filminde de görülen dev kaya oluşumu Basiluzzo keşfediliyor.

Destansı rota, denizcileri büyüleyici şarkılarıyla baştan çıkardığına inanılan Sirenler'in evi olarak anılan Li Galli Adaları'na yapılan geziyle sona eriyor. Sinema ile tarih ve mitolojiyi bir araya getiren bu özel seyahat, Christopher Nolan'ın filmi sayesinde Akdeniz'in efsanevi duraklarını yeniden dünya gündemine taşıdı.