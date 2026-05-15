Testler negatif ama risk bitmedi! Hantavirüs gemisinden gelen yolcular karantinada

Avustralya, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinden ülkeye giriş yapan 6 kişiyi karantina altına aldı.

OLASI RİSKLERE KARŞI ÖNLEM

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yaptığı açıklamada gemide bulunan yolculardan 5’inin Avustralya vatandaşı, 1’inin ise Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu ve bu kişilerin ülkeye ulaştığını doğruladı.

Butler, yolcuların giriş öncesinde sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve yapılan testlerin ilk aşamada negatif çıktığını belirtti. Ancak buna rağmen, olası risklerin tamamen ortadan kalkmadığı gerekçesiyle 6 kişinin, COVID-19 pandemisi sırasında kurulan Bullsbrook karantina tesisinde 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı açıklandı.

Yetkililer, bu sürecin standart bir önlem olduğunu ve daha kapsamlı sağlık taramalarının karantina merkezinde yapılacağını ifade etti.

DSÖ'DEN HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin çıkışlı yolculuğunda 10 Mayıs’ta Kanarya Adaları’nın Tenerife Limanı’nda yolcularının tahliye edildiği gemiyle ilgili değerlendirmesinde, yeni vakaların ortaya çıkabileceğini ancak küresel ölçekte bir salgın riski bulunmadığını bildirdi.