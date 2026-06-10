Tepkilere rağmen vazgeçmedi: Netanyahu bir kez daha sandığa gitmeye hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin son yıllarda yaşadığı güvenlik krizleri ve Gazze savaşı nedeniyle artan siyasi baskılara rağmen görevini sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi. İktidardaki Likud Partisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun bir sonraki genel seçimlerde yeniden aday olacağı bildirildi.

İsrail’de seçim tarihi henüz resmi olarak ilan edilmese de mevcut takvime göre ülkenin en geç ekim ayına kadar sandık başına gitmesi gerekiyor. Netanyahu’nun adaylık kararı, ülkede uzun süredir devam eden siyasi tartışmaların ortasında geldi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kararın açıklanmasından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı değerlendirme dikkat çekmişti. ABC News’in Washington Baş Muhabiri Jonathan Karl’ın aktardığına göre Trump, Netanyahu’nun yeniden yarışıp yarışmayacağı konusunda emin olmadığını belirterek, “İnanılmaz bir kariyeri oldu. Devam etmek istiyor mu?” ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS SALDIRILARINDAN SONRA İLK SEÇİM

Yaklaşan seçimler, İsrail açısından ayrı bir önem taşıyor. Çünkü bu seçimler, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırıların ardından gerçekleştirilecek ilk genel seçim olacak. Söz konusu saldırılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik geniş çaplı askeri operasyonlarının başlamasına neden olmuştu.

Ancak Netanyahu’nun yeniden adaylık kararı kamuoyunda tam destek görmedi. Son dönemde yayımlanan kamuoyu araştırmaları, mevcut koalisyonun yeni seçimlerde parlamentoda çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine işaret etti.