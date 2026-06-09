Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu
Fransa telekom sektöründe flaş bir gelişme yaşandı. Üç rakip firma birleşti ve milyonlarca abonesi olan SFR'yi 20.4 milyar euro karşılığında satın aldı.
Fransa’da telekom sektöründe dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı.
Ülkenin önde gelen üç dev operatörü Bouygues Telecom, Free-iliad Group ve Orange, en büyük rakiplerinden olan SFR’yi 20.4 milyar euro karşılığında Altice France şirketinden satın almak için anlaşma sağladı.
VARLIKLAR BÖLÜNECEK: DÖRTTEN ÜÇE DÜŞECEK
Bu hamle ile birlikte Fransa pazarındaki ana operatör sayısı 4’ten 3’e düşecek.
SFR’nin hisselerinin yüzde 42’si Bouygues, yüzde 31’i Free-iliad Group ve yüzde 27’si Orange grubunun olacak.
Şirketin bireysel mobil ve ev interneti müşterilerinin üç operatör arasında bölüştürüleceği, kurumsal iş kolunun ise tamamen Bouygues’e devredileceği açıklandı.
TEKELLEŞMENİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR
Sektör uzmanları, söz konusu birleşmenin Avrupa Birliği rekabet kurumlarının piyasada tekelleşme ya da rekabetin azalmasına karşı tutumunu test edecek önemli bir sınav niteliği taşıdığını belirtiyor.
SATIN ALMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Satın alma sürecinin 2027’nin ikinci yarısında tamamlanması planlanırken, şirketler mevcut çalışanların 2029’a kadar görevlerine devam edeceğini veya farklı pozisyonlarda değerlendirileceğini bildirdi. Sürecin gidişatında ise düzenleyici kurumlardan alınacak onayların belirleyici olacağı ifade edildi.