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Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu

Fransa telekom sektöründe flaş bir gelişme yaşandı. Üç rakip firma birleşti ve milyonlarca abonesi olan SFR'yi 20.4 milyar euro karşılığında satın aldı.

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Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu - Fotoğraf: 1
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Fransa’da telekom sektöründe dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu - Fotoğraf: 2
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Ülkenin önde gelen üç dev operatörü Bouygues Telecom, Free-iliad Group ve Orange, en büyük rakiplerinden olan SFR’yi 20.4 milyar euro karşılığında Altice France şirketinden satın almak için anlaşma sağladı.

Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu - Fotoğraf: 3
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VARLIKLAR BÖLÜNECEK: DÖRTTEN ÜÇE DÜŞECEK

Bu hamle ile birlikte Fransa pazarındaki ana operatör sayısı 4’ten 3’e düşecek.
SFR’nin hisselerinin yüzde 42’si Bouygues, yüzde 31’i Free-iliad Group ve yüzde 27’si Orange grubunun olacak.

Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu - Fotoğraf: 4
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Şirketin bireysel mobil ve ev interneti müşterilerinin üç operatör arasında bölüştürüleceği, kurumsal iş kolunun ise tamamen Bouygues’e devredileceği açıklandı.

Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu - Fotoğraf: 5
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TEKELLEŞMENİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Sektör uzmanları, söz konusu birleşmenin Avrupa Birliği rekabet kurumlarının piyasada tekelleşme ya da rekabetin azalmasına karşı tutumunu test edecek önemli bir sınav niteliği taşıdığını belirtiyor.

Telekom devi satıldı: Milyonlarca abonesi bulunuyordu - Fotoğraf: 6
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SATIN ALMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Satın alma sürecinin 2027’nin ikinci yarısında tamamlanması planlanırken, şirketler mevcut çalışanların 2029’a kadar görevlerine devam edeceğini veya farklı pozisyonlarda değerlendirileceğini bildirdi. Sürecin gidişatında ise düzenleyici kurumlardan alınacak onayların belirleyici olacağı ifade edildi.

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