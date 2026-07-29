Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası arama kararı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldığını ve uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurdu.

FSB'nin açıklamasına göre, Telegram yönetiminin Rusya'da terör ve sabotaj eylemlerinin koordinasyonunda kullanıldığı öne sürülen kanal ve botları kaldırmadığı iddia edildi.

Açıklamada, Ukrayna istihbarat servisleri ile terör ve aşırılık yanlısı örgütlerin Telegram üzerindeki çok sayıda kanal, sohbet grubu ve botu; Rusya'da sabotaj ve terör saldırıları, toplu katliamlar ile siber dolandırıcılık faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek amacıyla kullandığı öne sürüldü.

FSB, söz konusu gerekçeler doğrultusunda Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlamasıyla işlem başlatıldığını ve uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Öte yandan Rusya'da Telegram'a bir süre önce erişim engeli uygulanmış, şirkete de toplamda 100 milyon rubleyi aşan para cezaları kesilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Telegram'ın ülkede yeniden tam kapasiteyle faaliyet göstermesine yönelik temasların sürdüğünü, ancak şirket temsilcilerinin bu süreçte yeterince aktif davranmadığını ifade etmişti.

Rusya'nın en yaygın kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya platformlarından biri olan Telegram, son dönemde ülkedeki düzenleyici kurumlarla yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme geliyor. (AA)