Tel Aviv'den New York'a olay meydan okuma! "Kaçacak yerin yok" diyerek ringe çağırdı

Netanyahu hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bu kez Tel Aviv'den gelen sıra dışı bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Mamdani'yi ringe davet ederek, "Senin peşindeyim. Kaçacak yerin de saklanacak yerin de yok." sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Avner, Mamdani ile boks ringinde karşı karşıya gelmek istediğini belirterek, "Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı olarak ringde dimdik duracağım. Amerika'yı da New York'u da seviyorum ama sen, Mamdani, tam bir felaketsin." ifadelerini kullandı.

"MERAK ETME, TUTUKLANMAZSIN"

Mesajının dozunu artıran Avner, "Senin peşindeyim. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Artık zamanı geldi. Sen ve ben, yüz yüze." diyerek Mamdani'yi açık şekilde meydan okumaya çağırdı.

Karşılaşmanın Tel Aviv'de yapılmasını öneren Avner, Netanyahu hakkında yürütülen uluslararası hukuki sürece de gönderme yaptı. Mamdani'nin güvenliği konusunda alaycı bir ifade kullanan Avner, "Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın." dedi.

Avner ayrıca organizasyondan elde edilecek bilet ve yayın gelirlerinin tamamının Mamdani'nin belirleyeceği bir yardım kuruluşuna bağışlanabileceğini de açıkladı.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE NETANYAHU VAR

Mamdani, daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde, New York yönetiminin sahip olduğu yasal yetkiler çerçevesinde hareket edeceğini söylemişti. Bununla birlikte bu amaç doğrultusunda yeni bir yasa hazırlanmayacağını da ifade etmişti.

New York Belediye Başkanı ayrıca, "Netanyahu'nun yeri Lahey'dir. Kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarıyla itham edilen bir isimdir." değerlendirmesinde bulunarak İsrail Başbakanı hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

NETANYAHU'DAN SERT TEPKİ

Mamdani'nin açıklamalarına yanıt veren Netanyahu ise, İsrail'in Ortadoğu'daki tek demokrasi olduğunu savunarak, New York Belediye Başkanı'nı Yahudi devletinin liderini hedef almakla suçlamıştı.

İsrail Başbakanı ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ne ABD ne de İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunduğunu ileri sürmüştü.

UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024 tarihinde Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail yönetimi ise mahkemenin kararını ve yargı yetkisini tanımadığını açıklamıştı.