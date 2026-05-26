Teknoloji milyarderi patronunu zehirleyen yönetici idam edildi

Yoozoo Games’in kurucusu Lin Qi’nin ölümüne ilişkin davada karar kesinleşti.

Patronunu zehirleyerek öldüren şirketin eski yöneticilerinden Xu Yao hakkında verilen idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

''ADALET YERİNİ BULDU''

İdam cezası sonrası şirketten yapılan açıklamada, "Adalet nihayet yerini buldu. Lin'in vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ve ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Onunla birlikte mücadele eden meslektaşları olarak şirketin tüm üyeleri, yargı sürecinin tarafsızlığından dolayı minnettardır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Merkezi Şanghay’da bulunan ve özellikle “Game of Thrones: Winter Is Coming” adlı strateji oyunu ile bilinen Yoozoo Games’in kurucusu Lin’in ölümü, hem Çin’de hem de küresel oyun sektöründe büyük yankı uyandırmıştı. Lin, 2018 yılında bilim kurgu serisine yönelik projeleri yürütmek amacıyla kurulan Three-Body Universe şirketinin yönetimine Xu Yao’yu atamıştı.

YEMEĞİNE ZEHİR KATTI

2020 yılında Lin, işletme faaliyetlerinin başına diğer yöneticileri getirmeye karar vermesi sonrası ikilinin arası bozuldu.

Xu Yao, zehirli maddeleri hap haline getirerek yemeğine katarak Lin'i zehirlemişti.

Kendisini iyi hissetmemesi sonrası hastaneye giden Lin, 25 Aralık 2020'de 39 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Xu, Lin'in hastaneye kaldırılmasından birkaç gün sonra gözaltına alınmıştı.

Lin’in, olayın yaşandığı dönemde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu değerlendiriliyordu.