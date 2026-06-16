Tehlikeli plajda acı son! Dev dalgalar iki genç kadını hayattan kopardı

Kaliforniya'nın Santa Cruz County bölgesinde meydana gelen trajik olayda, iki üniversite öğrencisi dev dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililer, 21 yaşındaki Harshita Nair ve 20 yaşındaki Mahial Sran'ın Bonny Doon Plajı'nda okyanusa sürüklendiğini açıkladı.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre Nair ve Sran, bölgedeki kayalık geçitlerden biri olan ve "keyhole" olarak adlandırılan noktaya yakın bir bölgede uyuyakaldı. Ancak Bonny Doon Plajı'nın güçlü akıntıları ve ani yükselen dalgaları nedeniyle genç kadınlar bir anda okyanusa sürüklendi.

GÜVENLİK EKİPLERİ BÖLGEYE GİTTİ

Olayın ardından bir görgü tanığının saat 17.00 sıralarında 911'i araması üzerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Santa Cruz County Gönüllü İtfaiye Kaptanı Kyle Breton, yaklaşık sekiz kurtarma yüzücüsünün tehlikeli sulara girerek genç kadınlara ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

Kurtarma operasyonu sırasında kadınlardan biri helikopterle kayalıkların üzerindeki Yellow Bank Beach bölgesine taşındıktan sonra hastaneye sevk edildi. Diğer genç kadın ise Panther Beach'e çıkarıldı ve sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

BİR GÜN ÖNCE BENZER BİR KAZA YAŞANMIŞTI

Harshita Nair kurtarma çalışmalarının ardından kısa süre içinde yaşamını yitirdi. Mahial Sran ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede birkaç gün boyunca yaşam mücadelesi vermesine rağmen cumartesi günü hayatını kaybetti. Yetkililer, ölüm nedenleri ve olayın kesin koşullarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Trajedi, Kaliforniya kıyılarında son günlerde yaşanan tek ölüm olayı değil. Olaydan bir gün önce San Bernardino kentinden 5 yaşındaki Amada Mia Brown da Laguna Beach yakınlarında güçlü dalgalara kapılarak yaşamını yitirmişti. Ağustos ayında anaokuluna başlamaya hazırlanan küçük kızın ölümü de bölgede büyük üzüntü yaratmıştı.