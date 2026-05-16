Tayland’ın başkentinde yük treni otobüse çarptı: 8 ölü

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir yük treni, otobüse çarptı. Meydana gelen korkunç kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti.

HEMZEMİN GEÇİTTE ÖLÜMLÜ KAZA

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tayland’ın başkentinde bir yük treni, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptı.

8 ÖLÜ 20'DEN FAZLA YARALI

Yetkililer, meydana gelen feci kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

ÇARPIŞMADA BÜYÜK YANGIN

Meydana gelen kazayla birlikte olay yerinde büyük bir yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği ve kaza sırasında çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. (DHA)