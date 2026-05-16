Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Tayland’ın başkentinde yük treni otobüse çarptı: 8 ölü

Tayland’ın başkentinde yük treni otobüse çarptı: 8 ölü

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yük treni otobüse çarptı. Korkunç kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir yük treni, otobüse çarptı. Meydana gelen korkunç kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile duvar arasında sıkışıp hayatını kaybetti: Feci kaza güvenlik kamerasında!Otomobil ile duvar arasında sıkışıp hayatını kaybetti: Feci kaza güvenlik kamerasında!

HEMZEMİN GEÇİTTE ÖLÜMLÜ KAZA

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tayland’ın başkentinde bir yük treni, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptı.

8 ÖLÜ 20'DEN FAZLA YARALI

Yetkililer, meydana gelen feci kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

ÇARPIŞMADA BÜYÜK YANGIN

Meydana gelen kazayla birlikte olay yerinde büyük bir yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği ve kaza sırasında çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Yangın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro