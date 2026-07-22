Tayland'da polis merkezine bomba yüklü araçla saldırı!

Tayland'ın güneyinde güvenlik güçlerini hedef alan yeni bir bombalı saldırı paniğe neden oldu. Narathiwat kentinin Muang ilçesindeki polis merkezine bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 1 polis memuru yaralanırken, karakol binası ve bir polis aracı hasar gördü.

Bangkok Post'un aktardığı bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişi, polis merkezine ulaşmadan kısa süre önce kullandığı otomobilden atlayarak kaçtı. Kontrolden çıkan araç ise hızla ilerleyerek polis merkezinin bulunduğu alana girdi ve binaya çarptığı anda büyük bir patlamayla infilak etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemede, patlama nedeniyle polis merkezinde ve park halindeki bir polis aracında ciddi maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırganın olay yerinden kendisini bekleyen motosikletli bir kişiyle kaçtığını açıkladı. Güvenlik güçleri iki şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken, saldırının yöntemi bakımından daha önce 8 Mart 2025'te Narathiwat'ın Sungai Kolok ilçesinde ve 20 Ağustos 2025'te Pattani'nin Khok Pho bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarla benzerlik taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. (AA)