Tayfun Japonya'yı teslim aldı: Uçuşlar iptal, milyonlarca kişiye tahliye

Japonya'nın Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan Tayfunu, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Tokyo'da şiddetli yağışlara neden olan tayfun, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinde de heyelanlara yol açtı.

Yetkililer, tayfunun neden olduğu olaylarda Çiba ve Kanagawa eyaletlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİ

Japonya Meteoroloji Ajansı, Dujuan'ın Japonya'nın orta ve doğusundaki Pasifik kıyılarına ilerlediğini duyurdu. Şiddetli yağışların ve toprak kaymalarının devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

Başkent Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan Izu takımadalarının en büyük adası Izu Oshima'da, olası toprak kaymaları ve aşırı yağış tehlikesi nedeniyle en yüksek seviyede alarm verildi.

Tayfunun Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinden geçmesi beklenirken, yetkililer özellikle kıyı kesimleri ve heyelan riski bulunan bölgelerde tedbir çağrısı yaptı.

270'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Dujuan Tayfunu'nun etkisi, Japonya'da ulaşım hizmetlerine de yansıdı. Ülke genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle Tokyo'da ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı etkinlikler iptal edildi.

All Nippon Airways (ANA) ve Japan Airlines (JAL), Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan 270'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı. İptallerden yaklaşık 40 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Nikkei gazetesinin haberine göre ise Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam yaklaşık 1,9 milyon kişi için tahliye kararı alındı.

Japonya'da yetkililer, tayfunun güzergahındaki bölgelerde şiddetli yağış, sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.